Jueves de resurrección en O Couto

Derbi en Semana Santa, momento para la resurrección de la UD Ourense. Enfrente, un Barco que pese a haber encajado dos derrotas en los dos últimos partidos amenaza apenas tres puntos por debajo de los de Currás, cuartos del grupo. Todo, en O Couto desde las seis. Faltará Fran Martínez y es dudoso Viti.

"¿Cómo estamos? Pues deseando que llegue el partido, con ganas de recobrar además de los puntos, que tanta falta nos hacen, la regularidad a lo que estamos proponiendo. Competir, eso que tanto nos dio. Y con ganas de ganar en casa", adelanta Fernando Currás, que no esconde que "de Porriño regresamos con mala cara, se agradece que el tiempo entre ese partido y el próximo sea menor".

El análisis del rival

En Calabagueiros encajaron la primera derrota de la temporada... "Y nos sirve como referencia, aun sabiendo que cada partido nada tiene que ver con el anterior. Ellos también han pasado sus malos momentos, me preocupa los buenos futbolistas que tiene el Barco. Están haciendo una buena temporada, tienen futbolistas de mucho nivel. Tiene buenas bandas, con mucho desequilibrio, en el área está Juanito, uno de los que mejor se desenvuelve ahí de la categoría que parece ha vuelto a recuperar el gol", analiza el entrenador rojillo.

"No nos interesa un partido muy abierto, no podemos dejar que piensen sus futbolistas de medio campo, si les dejamos jugar harán buenos a los de delante. Tiene también buenos centrales y laterales con recorrido. Un equipo difícil al que tenemos que sujetar", añade.

Con todo, el entrenador de la UD Ourense tiene claro que "lo más importante es que nosotros seamos nosotros, que compitamos bien. Para ganar vamos a necesitar dar el máximo y un poquito más".

¿Cuál es la idea de partido que tiene? "A veces el control lo coges sin tener el balón. Pero no nos vemos en ese papel, no somos un equipo de meterse atrás y dejar gente descolgada arriba, tampoco de hacer un fútbol directo. El equipo que me gustaría es el que viaje junto, somos buenos cuando nos juntamos en ataque y en defensa, cuando atacamos y defendemos juntos. Queremos organizarnos a través de la pelota", subraya Currás, que profundiza: "Va a ser importante que hagamos bien las transiciones, que no perdamos el balón donde no debamos pero si ocurre que lo recuperemos rápido".

Esta jornada número 33 presenta un enfrentamiento directo en la pelea por la promoción, Arosa-Choco. Uno de los dos no sumará, o los dos lo harán poco. ¿Alguna preferencia? "Nada, se acerca el final y va a haber mucho enfrentamiento directo. Todos los resultados son buenos si nosotros ganamos, si tú sumas te valen todos los marcadores. Tenemos que sumar nuestros puntos", finaliza Currás.

Para todos los ex

Todos aquellos futbolistas que formaron parte de la UD Ourense desde su fundación hace cinco temporadas dispondrán de una invitación para el partido contra el Barco. Su ubicación será en la grada de preferencia.