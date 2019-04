Antonio Gómez: "El deporte nos cuesta dinero"

El San Mamed Ourense Tenis de Mesa disfruta de la tranquilidad que da haber conseguido el objetivo por segunda temporada seguida. Disfrutan pero a la vez reclaman un relevo, en un deporte que en Galicia cuenta con un centenar de licencias pero sólo seis en Ourense. Antonio Gómez, portavoz de todos ellos, confiesa que les cuesta dinero.

El San Mamed Ourense Tenis de Mesa, Galmédica TM en la competición, finalizó el sábado la temporada en la Segunda división nacional, la cuarta categoría en España. Lo hizo con victoria, sobre el primer clasificado, que le llevó a finalizar sexto sobre doce equipos. Objetivo cumplido por tanto el de la permanencia, sin agobios además. Seis son los jugadores que forman el equipo, Antonio Gómez, Emilio Diéguez, Rodrigo Álvarez, Antonio López, Luis Rodríguez y Jorge Gamazo. Ramón Becerra es el entrenador, además de jugador del Dezportas de Lugo.

- La permanencia era el objetivo y la permanencia se ha consegido, ¿satisfecho?

- Sí, lo hemos conseguido sin apuros, ésta ha sido la segunda temporada en la categoría, nos vamos consolidando poco a poco. Ascender no lo contemplamos, no tenemos potencial suficiente, no tenemos los medios ni humanos ni económicos.

- ¿Qué presupuesto han manejado esta temporada?

- Tres mil, cuatro mil euros. Con ese dinero tenemos que afrontar los alquileres y las tasas del Paco Paz, que es donde jugamos y entrenamos, el material deportivo, los desplazamientos... Contamos con alguna subvención, algo de dinero gracias al patrocinio, pero es verdad que no llega para todo.

- O sea, que les cuesta dinero esto del tenis de mesa, ¿no?

- Nos cuesta dinero, jugamos porque es un deporte que nos gusta mucho, que nos tiene digamos enganchados. Pero va siendo hora de que nos den un relevo, lo necesitamos.

- ¿Y atisban ese relevo?

- El BeOne de Eiroás acaba de crear una escuela deportiva de tenis de mesa que va muy bien, se ha intersado por ella mucha gente joven. A ver si de ahí sale savia nueva porque nosotros tenemos ya treinta y pico años para arriba y sentimos la necesidad de darle eltestigo a otros jugadores. Porque en Galicia, el tenis de mesa tiene más de un centenar de licencias, pero en Ourense sólo somos seis, los que formamos el equipo.