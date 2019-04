Cómo sobrevivir sin ganar

El 24 de febrero, jornada 25, la UD Ourense goleaba 0-4 en Alondras. Finalizaba ese domingo en la tercera posición, dos puntos por delante del cuarto, entonces el Compostela, y siete del quinto, en aquel momento el Barco. Mes y medio después, tras haber perdido seis de los siete últimos partidos, el conjunto de Currás continúa entre los cuatro primeros. En otra jornada llena de sorpresas perdieron quinto y sexto, Alondras y Barco, además de primero y tercero. Por contra, Arosa y Choco llegan lanzados al final de liga. Quedan seis partidos todavía, hay enfrentamientos directos...

Seis derrotas en siete partidos todo el daño que le han hecho a la UD Ourense ha sido bajar un puesto, del tercero con el que finalizó la jornada 25, cuando goleó al Alondras, al cuarto que sigue manteniendo. Es sobrevivir sin ganar, porque sólo una vez lo ha hecho desde entonces, en casa contra el Ferrol. El 2-1 encajado el sábado en Porriño dejaba vía libre para sus perseguidores, sólo que Alondras y Barco se estamparon contra Vilalbés y Racing. Sí ganaron Arosa y Choco, cuyo sprint final mete miedo, en una jornada en la que volvieron a ceder los de arriba, el Bergantiños perdió el liderato en O Couto y el Compostela cayó en Redondela.

De manera que los departamentales vuelven a liderar el grupo, con 63 puntos, uno más que el Bergantiños y cuatro que el Compostela. Cuarto sigue siendo el conjunto ourensano, con los mismos 52 que el Alondras. Hasta el octavo puesto baja el Barco, visitante el jueves del campo de O Couto, superado por Arosa, implacable en Boiro, 1-4, y Choco, que acabó con el Compos con los goles de Antón Vila y Félix. Puestos a hilar fino hasta el otro Ourense podría meterse en la pelea, le separan seis puntos sólo de los puestos de play off de ascenso.

Encajar gol o no encajarlo, ésa es la cuestión. Los números son claros. Si Pato Guillén no saca la bola de su puerta, la UD Ourense gana en casi un 90 por ciento de los partidos; si por el contrario los rivales alzan los brazos, aunque sea una sola vez, el número de triunfos de los ourensanos es mínimo. Así, disputadas 32 jornadas, la UD Ourense no vio batida su portería en 15 de ellas, con 12 victorias y tres empates; por contra, en las 17 en las que ha recibido tantos, el número de triunfos se queda en dos, con siete igualadas y ocho derrotas, la última en el campo del último.

Allá por noviembre

El conjunto de Currás llegó a la jornada 14, cuando encajó la primera derrota, 3-0 en el Barco, tercero con apenas cuatro goles en contra; cuando volvió a perder, 3-1 en el campo del Polvorín, ya era la 23, seguía tercero y había recibido 14. Y desde que se inició la racha negra a raíz de la visita a O Couto del Silva, 0-2, jornada 26, la sangría se ha hecho imparable, 12 en 7 partidos, únicamente uno con la puerta a cero. Estamos en la jornada 32 y la condición de guardameta menos batido se aleja para Pato Guillén, 29 veces superado por las 23 de Diego García, el portero del Ourense CF, el primero de esa clasificación (el Racing de Ferrol también ha recibido 29).

Dos de 17. Únicamente contra el Vilalbés, 2-1 en la jornada 19, y en el campo del Somozas, 1-2 en la 21, ganó la UD Ourense partidos en los que recibió gol. Sí empató muchos, siete, uno menos de los que perdió. La solidez defensiva que catapultó a los ourensanos hasta las primeras posiciones se ha ido resquebrajando con el paso de los partidos.

Goles inservibles

Es un dato objetivo que a la UD Ourense le cuesta hacer gol, sólo ocho equipos, los situados del puesto 13 para abajo, marcan menos. Por eso duelen especialmente los inservibles, aquellos como el de Carballo o Porriño que no suponen puntos. En ese capítulo estadístico está también el que los ourensanos hicieron contra el Polvorín, derrota por 3-1. No son muchos por tanto los que hay que tirar a la basura, apenas tres, el problema es que dos de ellos han sido en los dos últimos partidos. Los 34 restantes supusieron al menos un punto. Pero esto sigue, no se detiene. El jueves, más.