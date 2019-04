El Bergantiños expone el liderato contra el Ourense CF

Casi la mitad de la jornada 32 se adelanta al sábado (el grueso de la 33 se disputará el Jueves Santo) y entre esos cuatro partidos sobresale la visita del líder a O Couto, Ourense CF-Bergantiños. Pero lo que de verdad le importa al seguidor rojillo son dos partidos del domingo, el Barco-Ferrol y el Vilalbés-Alondras, sin dejar de lado el Boiro-Arosa. Sobre el de Calabagueiros, Currás no esconde que "en la jornada siete diría que me da igual el resultado, ahora no. El Barco es un rival directo y nos conviene que no sume, como el Alondras o el Arosa. Pero lo primero es que ganemos nosotros".