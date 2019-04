García: "Somos un club con nombre pero pequeño"

"Somos un club con nombre pero pequeño, sabemos las mitaciones que tenemos y somos consecuentes con lo que hay, ése es el éxito. Si nos terminamos metiendo será el cuarto play off en seis años, el primero lo jugamos después de 15 años sin estar ahí", relató Gonzalo García de Vitoria, que no piensa en su futuro inmediato porque "tengo mucho deseo por jugar estos play off, si nos clasificamos pronto buscaremos la ventaja de campo; y si también lo logramos iremos a por la Final Four. Para la ciudad sería un disfrute".

el detalle