¿Considerará una sorpresa que la UD Ourense no gane en Porriño? "No, hace poco fuimos a Ferrol con la única intención de ganar, perdíamos 3-0, nos pusimos 3-2 y el estadio empezó a pitar. Antes del partido le dije a los jugadores que íbamos a ganar. Y con el Ourense lo mismo, no me parece descabellado que lo hagamos, las ganas y la ilusión la tenemos. Ya ganamos en Ourense la temporada pasada y las plantillas son más o menos las mismas", asegura Losada. el detalle