Del café al aceite de coche

La ourensana Eugenia González, 22 años, es una de las seis componentes del equipo Melmac Rally Factory, el primero de la historia íntegramente femenino. Eugenia es una de las tres mecánicas, pero a ella lo que le tira de verdad es el pilotaje. El pasado fin de semana estuvo en Xirakarting, una experiencia que tildó de "emocionante". Estudiante de administración de empresas, camarera, ha encontrado en el motor su hábitat definitivo.

Eugenia González es una de las seis componentes del Melmac Rally Factory, un equipo íntegramente femenino, algo inédito hasta la fecha. La ourensana, de 22 años, es de momento mecánica, como Sandra Vázquez y Nadia Dono; Ruth Ortega pilota y Andrea Fidalgo la auxilia. Compiten en la Copa Dacia Sandero, que consta de seis pruebas, además del campeonato de España de rallys de tierra más alguna prueba del Gallego. En la Copa Dacia faltaron a la cita de Córdoba, por falta de presupuesto, pero esperan estar en Navarra, este mes. Ourense es la siguiente. Eugenia estudió administración de empresas, preparó oposiciones, trabajó como camarera y ahora está inmersa en un ciclo superior de automoción. Son dos cursos, ella está en primero. Los otros veintitantos son chicos.

"Siempre me gustó la velocidad, soy un poco loca con el coche, me fascina el mundo del motor. Tengo un tío mecánico, pero no fue él el que me metió el gusanillo", detalla Eugenia, que el pasado fin de semana estuvo en Xirakarting, junto al río Barbaña. "Me encanto la experiencia, aprendí muchísimo. Lástima la lluvia. Una gran iniciativa llevarlo por toda Galicia, fue muy emocionante ver a los niños y las niñas fuera de las consolas", añade. Lugo, entre el 12 y el 14; A Coruña, 25 a 28; y Vigo, 3 a 5 de mayo, serán las próximas estaciones.

Porque Eugenia lo que de verdad quiere es ser piloto. De rallys a poder ser. "Para mí todo aquél al que le guste correr es digno de admiración, es un sentimiento muy fuerte que nos une a todos, es difícil de expresar".

Porque de momento talleres ha pisado pocos. "Estuve tres años trabajando como camarera, lo dejé hace un mes porque no podía con todo. Como yo digo, he pasado del café al aceite del motor de los coches. ¿Las uñas? Aún las tengo sucias del fin de semana, yo nunca me las he pintado, pero ahora no me queda otra. No, no he notado machismo en este mundo, sí es verdad que algunos no nos ven con la misma capacidad. No es así, con actitud y mentalidad lo podemos hacer exactamente igual que ellos", subraya.

El futuro

¿Cómo se ve dentro de cinco o diez años? "Conduciendo y trabajando como mecánica, hay tiempo para todo. Me imagino compartiendo el fin de semana con los motores", concluye la ourensana.