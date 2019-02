Isma gana terreno en ataque

El 2019 ha empezado con estímulos para el joven delantero de la Unión Deportiva Ourense Ismael Martínez. El pasado 20 de enero marcaba su primer gol en Tercera División, para certificar la victoria sobre el Ribadumia en el encuentro que abría la segunda vuelta. Volvió a tener minutos contra el Racing Villalbés y también fue convocado a Somozas. En el partido contra el Ourense CF le llegó su primera titularidad, en ausencia del lesionado Hugo García.

Isma reconoce que su presencia en el once inicial fue una gran alegría: "No me lo esperaba -confiesa-. No me estaba ni cambiando y, cuando me dice 'Isma, titular', no sabía ni cómo reaccionar. Fue una sensación increíble. Era un derbi y mejor imposible. Durante la semana no intuía nada, porque creía que Hugo iba a jugar, pero probó antes y en el último momento no pudo. Fue una sorpresa".

El delantero ourensanista destaca la intensidad del duelo que mantuvo con los defensores: "Fue un partido complicado, no solo para el equipo, si no para mí. Me cubrían dos centrales de mucha categoría y lo tenía difícil, pero para ser la primera vez no estuvo mal. Hay que pulir algunas cosas, pero el equipo en general estuvo bien y solo fue una pena no meter la ocasión que tuve".

Con 12 puntos sobre 12 posibles en el nuevo año, Isma Martínez entiende que el efecto revulsivo del parón vacacional no deja lugar a dudas: "La verdad es que no pudieron venir mejor las vacaciones. Antes había un pequeño bache, con la derrota en el Barco y el empate en Laracha, pero ahora ya van cuatro victorias seguidas y hay que seguir con esa dinámica. Cuando las cosas están así de bien, es un lujo trabajar y jugar los partidos. Te da más confianza y hay mejor rollo. Son cosas que se van encadenando y hacen que acaben llegando los buenos resultados".

El atacante se ajusta al mensaje precavido para analizar el puesto de promoción que ocupa la UD Ourense. "De momento, hay que pensar partido a partido, es la filosofía. Competir todos los partidos como el que más. Eso es lo que nos caracteriza, el gen competitivo, y después vivir el día a día". Isma tratará de prolongar su crecimiento en su regreso a Lugo. El delantero se incorporó a la UD Ourense en el mes de abril del año pasado, tras cerrar su etapa juvenil en el club lucense. Asegura que es una visita que le apetece: "Es especial volver allí. Solo estuve un año, pero dejé muy buenos amigos y será un partido diferente. A ver si puedo jugar, si el míster decide ponerme, y a ganar, que es lo importante".

De su paso por la cantera rojiblanca espera reencontrarse con el central de raíces ourensanas Matías Vesprini: "Vivimos juntos en la residencia, y también quedan por allí Álex Rey o el portero Julen. Conozco a muchos de la plantilla". Isma da por hecho que será una tarde difícil en el sintético de A Cheda: "Juegan en su campo y nos tendrán ganas porque en la ida les ganamos. Estamos arriba y saldrán a por nosotros".

En sus peticiones para lo que queda de temporada, Ismael Martínez tiene un sueño para la UD Ourense: "A nivel personal, jugar los máximos minutos posibles y alcanzar una cifra buena de goles, y a nivel colectivo, el objetivo que tenemos todos en cabeza es pelear por el play off hasta el final. Si lo conseguimos, sería increíble".

El delantero se alegra por la racha de acierto que impulsa a su compañero Marquitos: "Son dinámicas y hay que aprovecharlas. Está en un momento dulce y los delanteros viven de rachas. Tiene los pies en los suelo, es joven y es normal que te emociones cuando te salen las cosas. Se lo ha currado, esperó la oportunidad y ojalá siga así, que nos da mucho. Está rodeado de gente veterana en el vestuario y eso ayuda".