Hugo sufre una microrrotura fibrilar

El resultado de la ecografía a la que se sometió ayer el delantero de la UD Ourense Hugo García determina que sufre una microrrotura fibrilar en el abductor que prolongará su ausencia de los terrenos de juego al menos 15 días más. También será baja en el conjunto que entrena Fernando Currás para el choque de este domingo en el campo del Polvorín Lugo B el lateral Josu, que cumple ciclo de amonestaciones. El zaguero reaparecía el pasado sábado en el duelo local de O Couto tras superar un esguince de rodilla y las sensaciones fueron buenas: "Me tomé antiinflamatorios y, al correr, no me molestaba, pero sí en los golpeos y en algún apoyo. En el partido me noté bastante bien, aunque con algo de miedo a un contacto fuerte", recuerda Josu.

Para el lateral de la UD Ourense no tuvo valor añadido al triunfo sobre el Ourense CF: "Yo no veo esa rivalidad, como tampoco la veía con el Bande. Es un partido más, aunque gusta ver el campo lleno. Eso motiva al jugador, pero no eran tres puntos especiales. A mí me hace más ilusión ganarle al Ferrol o al Compostela, que no son equipos de Ourense. Entiendo a la afición por lo que significa, pero para mí son tres puntos como otros". A Josu sí le gustó el ambiente, que le recordó a las ocasiones en que llegaban a O Couto los grandes de Segunda B. "El comportamiento fue bueno, salvo los típicos piques. Si marcábamos, ya se sabía lo que iba a pasar, pero es fútbol", indica.

Los tres puntos que disputan el domingo (16.30 horas) contra el filial lucense tendrán enorme relevancia para un oponente que pelea por escapar de los puestos de descenso. "Los equipos de abajo ahora son los más peligrosos y los filiales en su casa son complicados. Habrá que ponerle intensidad -subraya Josu-. No hay partido fácil, quizás alguno contra equipos de mitad de tabla que dan una de cal y otra de arena, pero salvo al Porriño, al que veo carne de cañón, todos tienen opciones de salvarse. El Céltiga fichó bien, el Villalbés estará ahí y el Lugo quiere que el filial siga en Tercera. Nosotros no estamos para tirar cohetes, nos costó horrores ganar cada partido y muchos con una pizca de suerte. No hay calendario más o menos favorable, es difícil hasta el final. Esto no es Preferente".