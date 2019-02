El Cross de Antioquía aspira a convertirse en referente

El Cross de Antioquía, organizado por la Asociación Deportiva Limiactiva, programa para el 17 de febrero varias carreras de campo a través en el hipódromo de Antela, donde participarán todas las categorías y atletas tanto federados como populares. Será prueba oficial de la Federación Gallega de Atletismo y en esta primera edición será campeonato provincial.

Uno de los objetivos que se persiguen desde la asociación es el de promocionar y fomentar la práctica deportiva, y como la tradición del campo a través se está perdiendo en la provincia de Ourense, donde tan solo se está organizando el Cross Guillelme Brown, se comprometen a trabajar para el para que el Cross de Antioquía se convierta en uno de los mejores eventos atléticos del noroeste de España.

La Asociación Deportiva Limiactiva cuenta con una masa social importante "motivada y dispuesta a organizar este evento, que pretendemos que perdure en el tiempo con sucesivas ediciones", indican desde la organización. Entre los objetivo a corto y medio plazo figura también para la próxima temporada presentar la candidatura para ser la sede del Memorial Alejandro Lorenzo y del campeonato gallego de campo a través.

Con esta competición se quiere dar a conocer a la comarca el proyecto global de la Asociación Deportiva Limiactiva, así como inculcar el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Cuentan con la colaboración del Concello de Xinzo de Limia, Concello de Sandiás, Deputación Provincial y con el de la gerencia del Hipódromo de Antela, y esperan que se vayan sumando patrocinadores que ayuden a hacer de este evento deportivo un motivo de orgullo.

Calculan que para esta primera edición podrán inscribirse unos 300 atletas de todas las categorías. En cuanto a las instalaciones, el hipódromo de Antela es uno de los mejores recintos con los que se podría contar para este tipo de competiciones atléticas. Las categorías dispuestas son la sub 10 masculina y feminina, sub 12, sub 14, sub 16, absoluta federado masculina y femenina y absoluto popular.