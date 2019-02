El Xadrez Ourense, colíder

Segunda jornada de la Liga Gallega de Clubes de Ajedrez, que en sus cinco categorías reúne a más de 200 equipos y un millar de jugadores. En su División de Honor, el Club Xadrez Ourense A visitaba al Algalia, un histórico del ajedrez compostelano. Tras más de cuatro horas de intensa batalla, el sexteto ourensano lograba una abultada e importante victoria por 0.5 a 5.5 ante la escuadra santiaguesa, un resultado que sirve a los ourensanos para pasar a compartir el liderato, tras dos jornadas disputadas, junto con el Fontecarmoa de Vilagarcía y el vigente campeón, el Universidade de Santiago.

Las victorias ourensanas llegaban de manos de André Ventura, Adrián Gómez, Martín Gómez, Miguel Teixeira y Gabriel Roma, mientras que el medio punto lo aportó David Gómez. Hay que destacar que este equipo es el más joven presentado por el Club Ajedrez Ourense en sus 16 años de historia, con un promedio de edad de 20 años exactos, entre los 6 ajedrecistas alineados (18, 23, 20, 16, 24 y 19, respectivamente).

Por su parte, el Xadrez Verín recibía en su sede al siempre difícil y muy reforzado Chantada, comandado por los Grandes Maestros Pétkov y Strikovic. Finalmente los de Monterrei, pese a sufrir una derrota mínima, lograron 2.5 puntos, importantes de cara a mantenerse alejados de la zona de peligro. Los puntos de los verinenses venían de manos de la victoria lograda por el G.M. David Lariño ante Pétkov, y los empates de Cesáreo Álvarez, Pedro Gil y Óscar Martínez.

En la próxima jornada de la máxima categoría autonómica, el Xadrez Ourense visitará al Xadrez Rianxo, y el Xadrez Verín se desplaza para enfrentarse al Xadrez Galego de Tui.

Ya dentro de la Primera División, hay que destacar la amplia victoria del Liceo Academia Postal a domicilio ante el Universitario de Ourense por 0-4, resultado que sitúa a los liceístas en el tercer puesto de la tabla de esta categoría en su grupo Sur. También conviene destacar la contundente victoria del Xadrez Ourense B en Bueu por 1-3, idéntico resultado que cosechó el Xadrez Ourense C en su feudo ante el Laroca de Nigrán (1-3), mientras que, por su parte, el Benchoshey Sénior, volvía a empatar y a sumar otros dos puntos, al igual que en la primera jornada, esta vez ante el Grupo Nores, de Marín.

Segunda División

En la Segunda División autonómica, los resultados en lo que a los equipos de la provincia alcanza, fueron los siguientes: Ajedrez Mos C vs. Valdeorras (0-4), Círculo Chantadino B vs. Ajedrez Ourense E (2.5-1.5), Ataque Peonil de Bande vs. Benchoshey Fischer Tui (3-1), Xadrez Tui B vs Ateneo de Ourense (1-3), Universitario de Ourense B vs. Xadrez Celanova A (0-4)

Por último, y ya dentro de la Tercera División autonómica, los resultados de los encuentros en los que tomaron parte escuadras ourensanas fueron los siguientes: Xadrez Verín B vs. Benchoshey Lasker (2-2), Celanova B vs Liceo B (0-4), Universitario de Ourense C vs. Chantada C (4-0) y Xadrez Valdeorras B vs. Xadrez Verín C (1.5-2.5).