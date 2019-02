Triunfo del Pizarras y derrota del Sala Ourense

Cara y cruz para los ourensanos en la jornada 18ª de la Segunda B de fútbol sala. Derrota por 4-3 del Sala Ourense en su complicada salida a la pista del O Esteo de As Pontes. Los de Kike García dieron la cara siempre, pero los goles de Dani Gato, Tizón y Martín no evitaron el tropiezo. Mejor suerte corrió el Pizarras Los Tres Cuñados de O Barco ante el Zamora (4-2). A pesar de no ser su mejor partido, los de Xocas Miranda remontaron el tanto inicial de los visitantes para hacerse con los tres puntos. Marcaron Durán, Dilín (2) y Álex Corzo.