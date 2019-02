Fran Justo: "Cuando haya que perder, que sea así"

O Couto alcanza el punto de ebullición | El gol de Marquitos y el pitido final del árbitro dispararon los decibelios ayer en O Couto, con una Tribuna animosa como pocas veces y una Preferencia muy poblada, en la mejor entrada que registraba el estadio desde la desaparición de Club Deportivo Ourense. La rivalidad que despertó entre la afición rojilla el partido con el equipo con que comparte campo desde diciembre de 2014 derivó en una explosión de júbilo dentro y fuera del campo al cantar victoria, aunque los protagonistas de ambos bandos acabaron abrazados. // Fotos: Brais Lorenzo

El entrenador del Ourense CF entiende que la derrota no debe eclipsar los méritos de los suyos: "Cuando tengamos perder, que perdamos como lo hicimos hoy. Es muy complicado afrontar un partido de estas características con nueve futbolistas del primer equipo, contra este auténtico equipazo que está ahí por méritos propios. Lo primero darle la enhorabuena y desearles la mejor de las suertes. Y encima, salir con todo esto y hacer lo que hizo el Ourense CF en el campo. Hasta que nos dio el gasoil tuvimos nuestras opciones, no conseguimos materializarlas, ellos tuvieron dos o tres ocasiones y consiguieron hacer gol, y derrota. A veces en el deporte hay que perder y ojalá que siempre que perdamos sea de esta manera".

Fran Justo subrayó que las bajas inclinaron las fuerzas: "Tengo que felicitar a los jugadores, me quito el sombrero con ellos. Siete lesiones en una plantilla de 18, nueve jugadores de campo disponibles, sabíamos que se nos podía hacer largo, el campo está pesadísimo, el rival aprieta y mete de fuera a Presas, Adrián Vaz y Fondevila y también meten una marchita más. Y creo que aún así lo competimos bien. No recuerdo muchas ocasiones claras de ellos, sí sensación de rondarlo y que podía llegar en alguna, pero Rober se quedó solo ante Pato y, si consiguiésemos acertar y Pato no lo estuviera tanto, quizás el resultado fuese otro. No lo conseguimos y ante estos rivales el perdonar lo pagas".

"Somos dos de los tres equipos menos goleados de la categoría -añadió- y el que se adelantase en el marcador tenía mucho caminado. Lo consiguieron ellos y aún por encima con tan poco tiempo por detrás y sí me gustaría hacer hincapié en cómo mis futbolistas, agotados, acabaron metiendo allí hasta el final a la UD Ourense. Una pena, pero esto es así, y a recuperar gente que esto continúa y quedan 16 partidos".