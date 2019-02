El COB consigue una victoria de prestigio

El Club Ourense Baloncesto sumó una victoria de prestigio ayer por la tarde en el Polideportivo de Pumarín ante el segundo clasificado el Liberbank Oviedo, en un partido de infarto que resolvio el equipo de Gonzalo García de Vitoria con un triple que le daba el empate a 78-78. Otro de Pepo Vidal sobre el bocinazo sellaba un gran triunfo del conjunto ourensano por 78-81, que de seguir por este camino ilusionará a sus incondicionales para jugar los play off de ascenso a ACB. Pero como dice el técnico, hay que ser humildes y tener los pies en el suelo y trabajar mucho para que esto suceda.

Comenzó el partido con diversas alternativas en el marcador y con marcajes especiales a los lanzadores de los dos equipos, los tres primeros puntos fue un triple de Kevin Van Wijk, aunque el buen trabajo defensivo de los cobistas hacía que los ovetenses tuviesen muchos problemas para anotar y en ataque Pepo Vidal, Rozitis y Alfredo Ott le daban la primera ventaja 13-17 y 15-19 para llegar el marcador electrónicon en el minuto 10 (21-24).En el segundo cuarto los ourensanos no se muestran acertados y los ovetenses se muestran muy acertados ante un conjunto cobista que comete muchas pérdidas de balones y tampocon se muestra acertado en los lanzamientos y la defensa ya no funciona como en el primer cuarto, loq ue permite que el Oviedo en un abrir y cerrojos se marchen del marcador el minuto 15 (41-26) lo que obliga a pedir un tiempo muerto a Gonzalo García para que no se le marche el partido de la manos, entran en accion los jugadores Javon Masters y Rozitis y Watson y se llega al descanso con tres puntos de desventaja (46-43).

El segundo tiempo, el equipo cobista hace una defensa agresiva y se anticipa a los jugadores ovetenses y aunque el exjugador cobista Roope Ahonen con cinco puntos consecutivos logra empatar el marcador (53-53) y comienza alternativas en el marcador por partede los dos equipos y Jhornan Zamora logra colocar por delante en el marcador a los ourensanos (58-59) y )58-62) y en el minuto 29 con los puntos de Rozitis y Javon Masters, colocarse en el el minuto 30 con un punto de marcador (65-66).

Último cuarto de locura

Comienzan los últimos diez minutos del encuentro en la pista, sube la tensión entre los jugadores y el público pues ven que pueden perder el partido ante el COB que se mostraba fenomenal tanto en defensa como en ataque y buscando las mejores posiciones de lanzamiento para hacerle daño al Oviedo que le puede la presión, todo lo contario del equipo de Gonzalo García de Vitoria que sigue peleando por sumar una nueva victoria que le sirva para estar en el grupo de los privilegiados. A falta de tres minutos se coloca el equipo de casa con una ventaja de cuatro puntos (73-69) y Artega a falta de 40 segundos encesta y coloca el electrónico (78-75)pero el COB sigue teniendo fe en sus posibilidades y Jhornan Zamora a falta de unos segundos empata el marcador con un triple (78-78), para que un triple a tablero de Pepo Vidal diera un triunfo de infarto.