El COB, a la conquista de Pumarín

Todo está preparado en el Pabellón de Pumarín para el partido de la jornada 21ª que enfrenta a las 18.30 horas al Liberbank Oviedo y al Club Ourense Baloncesto, dos equipos separados por una victoria en la clasificación. El conjunto asturiano ocupa la segunda plaza y los cobistas son séptimos. En la primera vuelta, en el partido disputado en el Pazo Paco Paz, el club carbayón se impuso por 67-74.

Javi Rodríguez, el entrenador del cuadro ovetense, espera que los suyos repitan la actitud que les permitió ganar la pasada jornada en Palencia."Es importante que nos demos cuenta de que el partido es de esos que parecen trampa. Al final, estamos en vísperas de marchar de vacaciones, jugamos en casa, donde llevamos mucho tiempo sin perder, tres partidos seguidos ganados, imbatidos segunda vuelta. Hay demasiados factores que nos pueden hacer no estar concentrados del todo", advierte.

"Las cosas pasan porque trabajas por ello y te lo mereces, no pasan porque sí -añadía en su análisis previo-. Les he dejado bien claro que tenemos que estar 100% concentrados para intentar llevarnos un partido que será difícil, y que todo eso que está a nuestro favor no nos haga no darnos cuenta de las cosas importantes para ganar el siguiente encuentro".

Rodríguez hacía referencia también al factor ambiental: "El equipo está motivado siempre, sean las circunstancias que sean, eso es algo obvio. No nos relajamos nunca y no deberíamos hacerlo. Estas vacaciones vienen porque no lo hemos hecho del todo bien y no jugamos la Copa Princesa. Tenemos que afrontar un partido durísimo, contra un equipo que está muy bien, con un entrenador con experiencia y prepara muy bien los encuentros. Necesitamos de nuestro público, porque es básico, llevamos mucho tiempo en Pumarín jugando bien y ganando partidos. El público es fundamental, pero todo depende de lo que nosotros les ofrezcamos, y hoy no podemos permitirnos el lujo de no dar el máximo para ganar el partido".

Sobre el rival, el entrenador del Liberbank destaca la inercia que presentan los de Gonzalo García de Vitoria: "El COB es un rival durísimo. Están en una muy buena dinámica, aunque empezaron con dudas la temporada, pero han ganado seis de los últimos siete partidos y eso significa que juegan bien, que fuera de casa son competitivos, que nos van a poner las cosas difíciles. Espero que seamos conscientes de la relevancia del partido y no tirar el trabajo de cinco meses por confundirnos. Si después en el encuentro son mejores que nosotros y nos ganan, les daremos la enhorabuena, pero no perderemos por no haber dado el 100% los 40 minutos".

El Oviedo promedia, al igual que el COB, 76 puntos por partido, pero lo hace con un ritmo más lento (el cuarto más bajo de la competición con 70.1 posesiones de media por partido) y jugando más situaciones para tiradores. El ovetense es el tercer equipo que más triples intenta de media por choque (28.1) y, con diferencia, el que más anota (10.6). Suman un 37.5% de acierto desde la larga distancia intentando muchos lanzamientos. Además, si sus rivales defienden su tiro exterior, en el interior destacan tanto Jakstas y sobre todo Óliver Arteaga.

El veterano pívot es la referencia en el poste bajo y baluarte del juego ofensivo de los ovetenses, al sumar casi 14 puntos y más de 7 rebotes por partido con un 68% en tiros de dos y 74% en tiros libres. Tendrán trabajo las torres cobistas Watson y Rozitis para minimizar su aportación. Otro de los nombres propios del conjuno asturiano es el exjugador del COB Roope Ahonen. Más base que escolta este curso, el finlandés está ya plenamente adaptado a la liga y mostrando todas las características que se pudieron ver en Ourense, ya que promedia 2.9 triples por choque con el 52% de acierto y suma casi 12 puntos y 4 asistencias de media por choque. Su relevo en el puesto de base lo ocupa, tras la lesión de otro excobista, Fran Cárdenas, mayormente Sergio Llorente.

También es baja de larga duración en Oviedo Matti Nuutinen. Josep Puerto, también lesionado, ha dejado el equipo, y como alta aparece la novedad de la semana pasada del alero estadounidense Steven Spieth. En cuanto al Club Ourense Baloncesto, el alero canario Sergio Rodríguez seguirá siendo duda a expensas de ver como se encuentra, mientras se tramita la ficha del último en llegar, el joven pívot senegalés Ablaye Sow, quién podría estar disponible para debutar en LEB Oro de la mano de Gonzalo García de Vitoria.