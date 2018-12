Tres puntos que marcan el camino

La Unión Deportiva Ourense busca en el estadio de O Couto (16.30 horas) revancha y consuelo para su primera derrota liguera. Sucedió en O Barco, tras nueve meses y 24 partidos, entre Preferente y Tercera División. Esta tarde, ante el Boiro, empieza otra cuenta. Ni remotamente se acercarán al memorable registro que dejaron atrás en Calabagueiros, pero los de Fernando Currás tienen otros cálculos en mente que pasan por defender la tierra conquistada y la condición de invictos como locales. Ganar hoy fortalecerá la ambición y les mantendrá cerca de lo más alto.

El reto que además se ha fijado el técnico de la UD Ourense consiste en recuperar la mejor versión, ganando presencia ofensiva y llevando balones al área. Que entren es otra ecuación. "Tenemos que encontrarnos con nosotros, darle continuidad a aquellos primeros minutos que hicimos contra el Porriño pide -Fernando Currás-. Los partidos contra rivales como el Barco, el Compos o el Arosa son otra historia, pero para ganarle al Boiro necesitaremos concentración, continuidad y dar lo mejor de nosotros".

Al entrenador ourensano le llama la atención de dónde viene el Boiro, el componente sentimental que impulsa el proyecto de reconstrucción del conjunto de Barraña tras los fastos de la Segunda B. "Han salvado a un club con deudas, se han comprometido y se ve una química entre todos, desde Changui, el presidente jugador, la afición y esa mezcla de veteranos y gente joven que tienen. Les veo solidarios y salen fuertísimo. Esa energía positiva de estar haciendo algo a lo que se le da valor, como es salvar a un equipo al borde de la desaparición, les hace peligrosos", explica Currás.

El técnico previene, en particular, contra las salidas a la contra del Boiro: "De lo que les hemos visto, es un equipo que tiene mucho peligro arriba con La Magia, Lezcano, Changui y Anxo, al que han recuperado. Esos cuatro, como no finalicemos jugada y no estemos bien en las vigilancias, nos pueden crear problemas. No sé si se rompen a propósito o no, pero esas contras tras recuperar balón con jugadores que saben aguantarla, que son rápidos por fuera y que por dentro entienden el juego, son algo de lo que más me gusta".

El Boiro se presenta en O Couto con un lastre de siete jornadas sin conocer la victoria, aunque vendiendo caros los puntos en lo más duro del calendario. Sin embargo, a Currás le preocupan los suyos: "Que nosotros estemos bien. Con balón debemos hacer mas daño, llevar más la iniciativa y jugar en campo contrario, estando prevenidos de sus características. A ver si hacemos daño con el dos para uno o en el uno contra uno por fuera, con gente profunda". Sin Alfredo en el lateral, que está superando un esguince de tobillo, y la duda en el centro del campo de Fondevila, la UD Ourense recupera a Rubén Arce para el ataque tras perderse el partido de O Barco. En la otra banda tiene opciones de regresar al equipo David González.