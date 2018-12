El Ourense CF comienza el lunes a canjear entradas

El Ourense CF anunció ayer que a partir del lunes 3 de diciembre, y hasta el miércoles día 5, estarán abiertas las taquillas del estadio de O Couto, en horario de 18:30 a 21:00 horas, con el fin de que los espectadores que acudieron al partido suspendido en el primer tiempo entre el Ourense CF y la UD Ourense del pasado 8 de septiembre puedan canjear la entrada de acceso al recinto, para lo que deberán presentar la parte del tíquet que se indicó que se debía conservar. En caso contrario, podrán adquirir una nueva al precio de 5 euros para presenciar la segunda parte pendiente.

El día de partido, el 6 de diciembre a las 12.30 horas, no se realizarán canjes de entradas, añade el Ourense CF en su comunicado, "ya que todo el público que no haya asistido al encuentro, o bien todo aquel que no haya podido conservar la entrada, podrá adquirir una nueva para presenciar la segunda parte". Ruegan además que el día del encuentro acudan al estadio con antelación, ya que se realizará control de acceso y, si es necesario por aforo, se procederá a abrir la grada de Preferencia. Estarán abiertas las puertas 1 y 3 de tribuna, siendo el acceso por la puerta 1 para socios del Ourense C.F., mientras que la puerta 3 estará reservada para el acceso de público general. El jueves estarán abiertas las taquillas desde las 10.00. En caso de dudas, se puede contactar con el club en el mail ourensecf@ourensecf.es .