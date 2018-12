miguel sotelo "Hay que mantener la concentración"

Miguel Sotelo ha entrenado a los equipo del Vilamarín, Velle, Verín, Taboadela, Polígono San Cibrao das Viñas y, en dos etapas, al Allariz, al que tiene colíder con los mismos puntos que el Atlético Arnoia en la máxima categoría provincial. En las 13 semanas consumidas, los verdinegros no conocen la derrota, con un balance de siete victorias, cinco de ellas en el campo de O Seixo, y seis empates.

- Trece partidos jugados, y el Allariz sigue invicto en la Liga.

- Paso a paso nos hemos encontrado con esta situación que sí es verdad que es nuestra motivación a corto plazo. La temporada pasada estuvimos siete jornadas sin encajar un gol y nos decíamos, a ver si somos capaces en esta campaña por el mismo camino, aunque hay que reconocer que van 13 partidos y llevamos encajado 12 goles. Hicimos un equipo joven y esta campaña era un año de transición y de momento las cosas nos están sa liendo bien. Pero la clave es que tenemos una plantilla larga que trabaja tres días a la semana y que cuenta con 10 sub 23 y 2 juveniles.

- ¿A que aspira el Allariz en este temporada que ha comenzado de forma tan positiva?

- De momento no tenemos objetivos, pues lo importante es primero salvar la categoría. El año pasado quedamos a tres puntos de conseguir el alcenso, conozco la filosofía del club, que es la de que jueguen solo futbolistas de la zona de Allariz. Es lo que hay y no podemos hacer milagros. Eso no quita que, aunque seamos un equipo joven y de casa, no haya más objetivos que los de ascender o seguir en los puestos de cabeza, aunque queda mucha liga por disputar y tengo esperanza en los jugadores jóvenes que de momento no están defraudando y se dejan la piel en los entrenamientos y en los partidos.

- Los equipos favoritos para las dos plazas de ascenso a Preferente Galicia son el Arnoia, Verín y Nogueira. ¿A Peroxa, Melias y Allariz tienen opciones de estar al final entre los favoritos para dar el salto de categoría?

- Arnoia, Verín y Nogueira tienen los mejores presupuestos y los mejores jugadores para soñar con las dos plazas de ascenso, pero tanto A Peroxa, Melias como Allariz no se lo vamos a poner fácil hasta el final de la temporada.

- Este domingo viajan al campo de un recién ascendido como el Maceda, en una buena oportunidad para seguir invictos, mientras que el Arnoia juega con el Melias.

- Vamos a jugar en Maceda como lo venimos haciendo habitualmente y, si ganamos y tropieza el Arnoia, nos podemos colocar de primeros en solitario, pero cada partido es una historia, jugamos once contra once y puede pasar cualquier cosa.

- Quedaron exentos de la primera ronda de la Copa Diputación. El jueves 6 de enero se enfrentan en su campo, en una eliminatoria a un solo partido contra el Bande. ¿Tienen posibilidades de pasar a la siguiente elminatoria?

- Estamos ilusionados y esta eliminatoria se juega en nuestro campo a un solo partido. Es cierto que el Bande es un equipo de superior categoría, pero nosotros nos encontramos en el mejor momento de la temporada para intentarlo.