El club no subirá los precios para los visitantes

El presidente de la UD Ourense, Modesto García, pidió el respaldo de los aficionados para que el equipo pueda sobreponerse ante el Boiro en O Couto a la derrota de Calabagueiros. "No estábamos acostumbrados a perder, pero forma parte del juego. Fue formidable esa racha de resultados, nos llevó a ascender a Tercera y a estar ahí arriba este año, y la situación deportiva es mucho mejor de lo que pudiéramos pensar. Esperemos que lo de O Barco fuera una piedra en el camino y que resurjamos este domingo. Será más fácil con el apoyo de la gente, de nuestra afición. Es nuestro factor diferencial", indicó.

Modesto García agradeció el comportamiento de los aficionados ourensanistas lejos de O Couto y anunció que los precios para los seguidores visitantes no se modificarán cuando vengan a Ourense: "Van a pagar lo que se paga siempre. Cada uno tiene su filosofía y el compromiso de este club es no poner días del club. Lo más importante son los aficionados. Como pasó en todas las categorías provinciales, la UD Ourense es el que más gente mueve y a veces lo sufrimos, como pasó en Santiago o el Barco, porque se buscan más ingresos. Solo por eso, este club merecería otro reconocimiento, sobre todo de las instituciones, del poder político. A ver si en algún momento, aunque ya no sea con esta directiva, se dan cuenta de que este es el club de Ourense, el que puede tener futuro y el que quieren los ourensanistas". Modesto García elogió el "comportamiento ejemplar" de los seguidores y se tiró de las orejas: "A veces pierde más los papeles el presidente, que es un forofo más, que la gente. Pedir disculpas por la parte que me toca y agradecer cómo se comportó nuestra gente. Vamos a seguir luchando porque tenemos muchos sueños por vivir y, con el compromiso de todos, lo conseguiremos".

La rueda de prensa se celebró en la sede de la empresa de Lisardo Dorribo: "Es un patrocinador que ha estado desde el principio volcado con nosotros, siempre dispuesto a echar una mano. Al subir de categoría, le pedimos un esfuerzo mayor y está cumpliendo. Ojalá hubiera muchos como él, porque este club no tendría metas. Ascendimos a categoría nacional en cuatro años gracias a gente como él y al apoyo social", destacó el presidente.