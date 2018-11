El Real Betis arrolla al COB en el Pazo

El Real Betis arrolla al Club Ourense Baloncesto en el Pazo Paco Paz y suma su séptima victoria consecutiva, que le permite compartir líderato con el Lleida. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria no pudo contar para afrontar este partido con dos de sus mejores jugadores, el alero Pepo Vidal y Jornan Zamora, que se encuentran con sus selecciones de Uruguay y Venezuela, respectivamente, y Earl Watson regresó al equipo tras no jugar seis partidos por una lesión. Esto hizo que el cuadro sevillano no tuviera problemas para seguir arriba.

El conjunto sevillano salió más entonado que el COB. Ganaba en el minuto 3 (0-7), a las primera de cambio, y fue estirando la goma gracias a su bloqueo y continuación y alguna que otra puerta atrás. La entrada de Earl Watson en la cancha mejoró las prestaciones de los ourensanos que se colocaron en el minuto 4 con una desventaja de dos puntos (7-9), pero los lanzamientos del Real Betis le permiten que se pongan en el minuto 7 de 11 puntos (7-18), aunque el entrenador local lo intenta haciendo rotaciones de jugadores y se llega en el minuto 10 con una ventaja del conjunto sevillano de 12 puntos (12-24).

En el segundo, los porcentajes y las pérdidas de los balones hacen que el Real Betis siga ampliando el marcador electrónico. En el minuto 15, gana por 13 puntos (20-33), aunque la buena actuación de Earl Watson le permite maquillar el resultado a los ourensanos, mientras que el equipo visitante, con los aciertos de Jon Dee y Thomas Broplh, le hacen seguir dominando esta primera parte y llegar al descanso del partido de 21 puntos (29-50) y con un conjunto cobista que no era capaz de cambiar su forma de jugar y tampoco defendían bien los lanzamientos de los sevillanos.

Al comenzar el segundo tiempo, las cosas siguen sin mejorar y los únicos jugadores que dan la talla son los dos pívots Davis Rozitis y Earl Watson, pues los demás compañeros no estaban acertados y por si fuera poco en el transcurso de los cuarenta minutos, los de Gonzalo García como siendo habitual, lograron una canasta desde la línea de 6,75 de 12 lanzamientos. Las ventajas en el minuto 26 de los sevillanos eran de 29 puntos (37-66) y se llega al minuto 30 del encuentro con 25 puntos y con los de Gonzalo García de Vitoria fuera de partido. El último periodo el Real Betis se dedicó a gestionar esa diferencia, consciente de que se acostaría como colíder de la Liga LEB Oro.

Otros resultados de la Liga LEB Oro: Retabet Bilbao-Sáenz Horeca, 76-77; Melilla-Valladolid, 79-72; Covirán Granada-Leyma Coruña, 93-59, Barcelona B-Lleida, 71-74, Oviedo-Tau Castelló, 95-70; Cáceres-Prat, 87-74; Palencia-Iberojet Palma, 87-95 y Real Canoe-Levitec Huesca, 71-69.

Palma-COB

El COB jugará el próximo domingo en Palma Mallorca, desde las 12.00 en el Pabellón de Moix con el equipo del Ibejorat que viene de dar una sorpresa al derrotar a uno de los primeros clasificados del Chocalates Trapa de Palencia y que ha sido una victoria que le sirve con colocarse las cinco victorias del conjunto cobista que de momento se encuentra a cuatro victorias del descenso y puede seguir jugando con tranquilidad.