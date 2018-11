Proliferan los problemas físicos y la amenaza de las tarjetas

Josu pudo completar el partido del pasado domingo en Calabagueiros pese a que los días previos apenas se entrenó. "Estuve muy fastidiado toda la semana. Solo entrené el viernes y muy limitado, pero no hay excusas. Empecé el partido con incertidumbre, pero a medida que calenté me sentí mejor", indica el lateral. Sus molestias están en la zona del tobillo y el abductor. No pudo encarar en las mejores condiciones a un viejo conocido como Ivi Vales, con el que coincidió en las sesiones AFE que les llevaron a Polonia. "En los duelos individuales no sentí que los hubiese perdido, pero da dos asistencias y mete un gol. Es un jugador determinante en el partido", apunta Josu, quien todavía le da vueltas al tanto encajado al filo del descanso: "Es la jugada clave, porque cambió el signo del partido. Otras veces nos libramos y no iba a ser siempre así. Esta vez entró y tenemos que redimirnos contra el Boiro".

A Josu no se le escapa la incidencia que pueden tener las lesiones y el capítulo disciplinario a final de otoño y principio del invierno. "La temporada pasada ya lo vimos -recuerda-. Tenemos que hacer los máximos puntos posible, exigirnos último esfuerzo al equipo para llegar los 35 puntos. Las lesiones y las tarjetas pasaron factura en el primer tramo de la segunda vuelta y casi fastidiamos el ascenso". El zaguero ourensano confía en la capacidad de la plantilla para reconstruirse ante las adversidades: "Será hora de dar el paso adelante para los que tengan menos minutos, que los habrá para todos, y estados de forma, que también los habrá. Tenemos buen grupo, una especie de familia, y eso da puntos a final de temporada. Que las pague el Boiro, que para mí es una final. No se pueden perder dos partidos seguidos".