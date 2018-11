Josu: "Hay que ser ambiciosos"

El vestuario de la Unión Deportiva Ourense no pone grandes objeciones a la primera derrota liguera en nueve meses. Nada que ver con la angustia con que se vivió la última, todavía en Preferente. Al perder en Marcón el 25 de febrero caían a la séptima plaza, a ocho puntos del líder y a seis del ascenso. Desde entonces todo fueron alegrías. Con el ascenso por medio, los de Fernando Currás resistieron doce partidos sin perder en una Tercera dura. El tropiezo era cuestión de tiempo y ahora, como reconoce el defensa Josu, preocupa más levantarse y acabar el año en los mismos peldaños que han ocupado desde el comienzo de liga.

En la revisión del partido de Calabagueiros, el lateral vio al Barco justo vencedor. "El partido fue bastante competido, aunque sí es verdad que ellos tuvieron el control de balón y de partido. Nosotros ofrecimos muy poco. En la primera parte, ni media ocasión, y ellos dos claras antes del gol. Es cierto que nos lo meten en la última jugada de la primera parte y eso cambia el partido radicalmente, porque no es lo mismo empezar la segunda con 0-0 que ir perdiendo".

Recuerda Josu que las opciones ofensivas fueron muy limitadas en el encuentro del pasado domingo: "Poco generamos. La de Hugo, que me acuerde. Fueron los justos ganadores y no hay nada que objetar, aunque fue una pena los dos últimos goles que nos marcaron. A mí particularmente me fastidiaron, aunque también prefiero perder uno por 3-0 que tres por 1-0. Al final son tres puntos".

El zaguero rojillo también le encuentra una lectura positiva al primer revés liguero. Debe ayudar a no perder la perspectiva, entiende: "No hay mal que por bien no venga y así nos damos cuenta de que esto es difícil. El Barco es un equipo de los buenos, consolidado en Tercera. Jugábamos fuera de casa y nos viene bien para saber lo que tenemos".

Josu le resta relevancia al fin de una racha que quedará en la historia del club para fijarse en el mérito que ha tenido la UD Ourense para permanecer ocho meses inmune a la derrota. "Tenía que llegar y es digno de elogio el trabajo del equipo hasta la fecha. Malos partidos tuvo hasta el Racing de Ferrol, que perdió uno por 4-0. Nosotros seguimos siendo los que menos partidos perdidos tenemos y, si ganamos el medio tiempo que queda pendiente, estaríamos de segundos", argumenta el defensa.

En cuanto al horizonte inmediato, Josu pone el foco en la importancia clasificatoria que tienen los siguientes encuentros en el estadio de O Couto. Están en juego las expectativas de la temporada: "Tenemos que hacer un último esfuerzo antes de las Navidades. En casa nos quedan dos partidos contra rivales directos como el Boiro y el Arenteiro. Eso lo que hay que ganar sí o sí, porque si haces esos seis puntos te vas al parón con los deberes más que hechos".

El jugador ourensanista entiende que es el momento de exprimirse para aprovechar la ola que les ha situado en el vagón delantero de la clasificación. El colchón sobre el octavo es de siete puntos, con medio partido pendiente contra el Ourense CF, y deberán protegerlo a capa y espada. No olvida el estímulo que significa para el equipo tener a una afición detrás en casa y fuera. "Hay que ser ambiciosos. Ya que estás arriba, hay que tratar de no bajarse de esos puestos, porque no es lo mismo llegar a febrero o a marzo en mitad de tabla sin nada que hacer que tener opciones de meterte arriba. Y viendo al público detrás, apoyando como lo hace, ya solo por ellos hay que buscarlo. A un jugador le desmotiva que no vayan a verle y, en momentos de partido, en vez de venirte abajo, te hace tirar para adelante. Eso son puntos a final de temporada".