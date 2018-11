Buena cosecha en Narón

El Ourense Atletismo destacó en Narón al obtener varios podios en el campeonato gallego de marcha disputado bajo una incesante lluvia y con frío, los atletas supieron poner en valor los consejos e indicaciones de su entrenador Javier Vázquez, logrando hasta cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce.

El oro se lo colgaron Sheila Salgado, atleta sub 10, y Silvia Ramos, en la categoría sub 16. Brais Manso sería bronce sub 16, al igual que su compañera de equipo Inés Valentín en la categoría sub 23. En la categoría sub 14, el único representante fue Javier Malingre, alcanzando la quinta posición.

Los demás integrantes del equipo,que por diversas circunstancias no pudieron acabar la carrera, continuaron en su progreso y perfeccionando la práctica de este deporte, como fue el caso de Marta Quiroga y Roi Prieto. Se aprovechó la ocasión para entregar los premios del Trofeo Josefina Romero donde Inés repetiría como primera. También se disputaría en Ferrolterra, y en jornada de tarde, el 18º Trofeo Cidade de Narón.

Tres representantes del Ourense Atletismo fueron los que se animaron a participar en estas pruebas. Tomás Fraiz, sénior masculino, lo haría en la final B de los 1.000 metros, siendo segundo de su categoría con un registro de 3:12.55.

En la prueba de los 1.000 metros, Carolina Santos entró primera con un tiempo de 03:11.09 en la categoría sub-16. Y finalmente en la prueba de los 1.500 metros Branca Fernández sub 18 fue segunda en su categoría con 5:08.05.

Por otra parte, en la mañana del domingo el club ourensano estuvo representado en la tercera edición del Cross Ponte Romana, celebrado en Lugo. En los alrededores del Palacio de Ferias y Congresos se congregaron los atletas y seguidores de esta carrera de campo a través que discurre por las riberas del rio Miño. En un circuito espectacular para la celebración de esta prueba y tras la lluvia del día anterior hizo que la dificultad fuera constante. Se trata de una prueba de indudable referencia en el noroeste de España en esta disciplina como así lo indican el número de clubes (67) y atletas inscritos (847). Por el Ourense Atletismo, en la sub 16 femenina, primera Carolina Santos Villalón (05:45) y, segunda, Mar Díaz Barreiro (05:51). En sub-18, sub-20 y máster, tercera Branca Fernández Lago (12:02) y en sub 20, tercero Álex Domínguez Fornos (13:33).