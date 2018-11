Fernando Currás: "No hubo inspiración con balón"

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, considera que su equipo cayó fiel a sus principios en un campo de los más inaccesibles. "Fue un partido con un primer tiempo más o menos parejo, jugando fuera de casa ante un gran rival, como preveíamos. Estuvimos en el partido hasta que nos metieron el gol llegando al descanso. En el segundo tiempo, dimos un paso adelante, con los riesgos que eso suponía, y el segundo y el tercer gol pues ya vienen con nosotros yendo a por el empate. Si hay que perder, que se pierda intentando ser nosotros mismos y tratando de conseguir lo que veníamos a conseguir. Al final no pudo ser, y sin más".

No le dio mayor importancia al final de la racha positiva: "Lo que no podemos es perder la identidad, que no ha pasado, que es por lo que estoy contento. Vamos a perder bastantes más partidos, ganarlos y empatarlos, que esto es muy largo. Creo que competimos ante un buen equipo, se dio la cara, pero hoy con el resultado no podemos estar contentos. Analizaremos las cosas a mejorar, a recuperar bien y a por el siguiente".

El entrenador ourensanista echó en falta más posesión: "Sabíamos de su potencial y en situaciones de balón no estuvimos lo suficientemente inspirados para darle continuidad y sufrir menos sin él, pero tampoco tuve sensación de que el Barco nos estuviera dominando y creando excesivas ocasiones. Las normales, no vi un primer tiempo tan desigual. No veníamos a dejar pasar el tiempo, veníamos a hacer nuestro partido como vamos a todos lados. En el segundo, con el marcador en contra, te vas un poco más arriba, te desnudas un poco más, y de ahí viene que te metan el segundo y el tercero".

Currás consideró rigurosas las expulsiones de sus ayudantes: "Entienden que es un menosprecio, pero hay que preguntarles a ellos, que son los que deciden". En la UD Ourense no gustó la celebración final de Juanito Bazo. "La alegría cuando ganas es algo que todos buscamos, lo entendemos perfectamente, trabajas para eso y lo celebras con tu gente. Hasta ahí todo bien. Recrearse en ese jolgorio en frío, cuando tus propios compañeros te están diciendo que pares, es que se lo tiene que hacer mirar. Pero a mí me fastidia perder, no los goles de Juanito. Ojalá le vaya muy bien y celebre muchos, esto es una profesión en la que hay idas y vueltas".