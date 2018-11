El Carnes do Ribeiro aspira a detener su retroceso en casa

El Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal recibe a las 18.30 horas de hoy en el pabellón de O Consello de Ribadavia al Conservas Boya Camariñas, en partido correspondiente a la décima jornada de Primera Nacional. Tras encadenar tres derrotas ante el Lalín, Xiria y Luceros de Cangas, el conjunto entrenado por Berto Miguélez aspira a regresar a la senda de los buenos resultados.

"Los tres últimos eran rivales complicados, bien es cierto que en Cangas pensábamos sacar algo mejor. Esto es Primera Nacional, vas fuera, aparte contra un equipo que es filial y que no sabes por dónde te va a salir. Son partidos complejos", explica el entrenador del conjunto ribadaviense. Vencer es la solución a casi todo, reconoce Miguélez: "Tenemos ganas de ganar después de tres semanas sin hacerlo y de competir. Viene un rival contra el que tendremos opciones, jugamos en casa y ganar nos permitirá estar más tranquilos todos. Trabajas, juegas y, si no ganas, no se ven las cosas positivas".

Sobre el Camariñas, ya consolidado en la categoría, el técnico del Carnes do Ribeiro presenta a "un equipo combativo, que no da por perdido ningún balón, aguerrido y que fuerza los contactos lo que permita el arbitraje. No es un rival fácil. Por calidad no tiene las prestaciones de otros equipos, pero juega con sus armas. Gente rápida cuando puede correr y, en ataque, son anárquicos y dependen del uno contra uno, de lo generen en el juego individual".

La fórmula para la que sería la cuarta victoria liguera por "afrontar el partido con mucha tranquilidad, sin prisa ninguna, será un partido largo y tenemos que trabajarlo poco a poco", expone Berto Miguélez. "Debemos subir un pelo la intensidad defensiva, porque el otro día, en la primera parte, nos perjudicó llegar un poco tarde y con dudas. Tenemos que estar un poco más serenos en defensa y, en ataque, generar juego y buscar las mejores opciones", agrega. Zambra ya está recuperado para el equipo y en las próximas semanas está previsto que pueda estarlo Roi Lamas.