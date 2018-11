La carrera por Ourense de todos

La carrera popular del San Martiño alcanza hoy su 42ª edición, con el pistoletazo de salida para la carrera de la categoría absoluta previsto para las 11:00 horas. La secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, serán los encargados de dar la salida a una prueba en la que se han inscrito 4.279 participantes. Otros 2.719 correrán la carrera escolar, 2.374 lo harán en la de los más pequeños y 1.664 en la carrera inclusiva, la novedad en esta edición, pensada para personas con diversidad funcional.

La prueba escolar comenzará a las 12.30 horas, y contará con la presencia en la salida de José Antonio Álvarez, presidente de la Federación de Anpa' s de Ourense; mientras que la de los pequeños dará comienzo a las 13:20 horas con Ángel Hidalgo, responsable técnico de la delegación ourensana de la Federación Gallega de Atletismo, en la pancarta de salida.

A las 13:30 horas tendrá lugar a carrera inclusiva y el encargado de dar la salida será el alcalde de Ourense. La categoría absoluta recorrerá el Ponte do Milenio y las calles Xesús Pousa, Avenida de As Caldas, Ponte Romana, Progreso, Tras Alameda, Doctor Flrming, Ervedelo, Avenida de Portugal, Marcelo Macías y Avenida de Zamora, donde habrá un avituallamento. Desde allí, subirá por Bonhome para adentrarse en el casco viejo por Colón, Lamas Carvajal y Paseo. Desde allí, a Cardenal Quevedo, Avenida Castelao, Otero Pedrayo y Ponte Nova. Ya del otro lado del río, pasará por Vicente Risco, Avenida de Santiago, Avenida de As Caldas, Ponte Romana y meta, frente a Os Remedios.

La ruta escolar, con salida a las 12:30 horas desde Pardo de Cela, irá hacia A Ponte y atravesará las calles Basilio Álvarez, Avenida de As Caldas y Ponte Romana hacia el Progreso, torcerá por la Avenida de Pontevedra, donde habrá un avituallamento, y se dirigirá por Lamas Carvajal y el Paseo hacia Curros Enríquez, Ponte Nova, Ribeira de Canedo y Ponte Romana, antes de la llegada a la meta.

La 42 carrera pedestre popular del San Martiño Caixabank será una prueba cardiosaudable, ya que contará con 17 desfibriladores a lo largo del recorrido. El despliegue sanitario para atender a los deportistas y al público estará compuesto por tres médicos, siete enfermeros y diez técnicos de Emergencias.

Son la punta del iceberg de un amplio operativo en el que también colaborarán 42 voluntarios de Protección Civil de Ourense, 9 de Protección Civil de Barbadás y 27 de la Cruz Roja, que se suman al dispositivo que desplegará la Policía Local para velar por la seguridad de la carrera y de sus participantes.

El operativo contará con un puesto de mando y tres puestos sanitarios avanzados. Tendrá el refuerzo de cinco ambulancias. Tres de ellas, dotadas con soportes vitales básicos; y otras dos con soportes vitales avanzados, que ofrecen atención médica proporcionada por profesionales de la salud capacitados para los casos de mayor gravedad en los que puede ser precisa la ventilación y desfibrilación de las personas atendidas.