Hugo García Lagoas: "La competencia interna que hay es una baza que juega a nuestro favor"

Hugo García elogia el buen tono con el que la Unión Deportiva Ourense ha comenzado la temporada. Confiesa también que hacía años que no se sentía tan ilusionado por un objetivo como el que tienen por delante. Aunque ha participado en los tres partidos, no ha salido de cara. El gol está a precio prohibitivo, pero no tiene edad para obsesiones.

- ¿Qué nota le pone al equipo en su aterrizaje en Tercera?

- Empezamos bien la temporada. Aunque la gran mayoría de los jugadores ya estuvimos varias temporadas en la categoría, el club es nuevo. Van solo tres jornadas y media, pero las sensaciones tanto de resultados como de juego las hubiésemos firmado todos.

- ¿Es posible sostener en el tiempo el desgaste que realizan?

- La competición nos marcará dónde podemos estar, pero tenemos una plantilla larga este año. Ya se está viendo ahora que unos están contando con más minutos y otros con menos, pero hay mucha competencia interna. Otros equipos no lo tienen y es una baza que juega a favor. Puede salir alguien y, con el que entra, no baja el nivel de intensidad. Se irá viendo, pero hay un equipo que puede competir con cualquiera y, mientras acompañen los resultados, todo es más fácil. Las victorias dan confianza, si hubieran sido resultados negativos ya vas de otra manera.

- Los que coincidieron en el Barbadás están muy prevenidos de que esto es como acaba.

- Lo he comentado con compañeros. En la jornada 15ª íbamos arriba, cerca de play off, y acabábamos luchando por no descender. La competición te pone en tu sitio. El grupo que estuvimos allí ya tenemos cuatro años más, es mucha experiencia más, y sabemos lo que es. Hay que tener los pies en el suelo que esto acaba de empezar. Es importante empezar bien, pero el tiempo dirá.

- ¿La Tercera está como la dejó o ha cambiado mucho?

- Veo una Tercera fuerte, pero tampoco más fuerte que otras temporadas. Están Compos y Racing, pero otros años había un filial o un Cerceda, que eran equipos muy fuertes. Los jugadores siguen siendo los mismos y cualquiera que la conozca sabe que es una liga fuerte, pero tampoco es nada del otro mundo.

- Siete puntos con dos goles. Más rentabilidad imposible.

- Quizás porque no acabamos de meterla, porque el día de Somozas pudimos haber marcado dos o tres goles por lo menos. Y contra el Lugo B fue 1-0 de penalti, pero también se me quedó corta, porque creas ocasiones. Ganas justo, pero has creado. Del tema de no encajar no hace falta ni decir mucho. Desde la temporada pasada son 16 partidos y 1 gol en contra. Por ahí pasarán muchos de los puntos que podamos conseguir. Si con un gol nos da para tres puntos, es importante.

- ¿Se ha desterrado la angustia?

- Cuando vengan los momentos complicados, seguro que entra la angustia de nuevo, pero de esa obligación de ganar sí o sí nos liberamos al ascender. Esta temporada es para disfrutar y, por supuesto, para pelear por nosotros y por la gente que nos sigue.

- Toca visita a la Illa de Arousa para un equipo que también ha ido perdiendo el miedo a viajar.

- Vamos arropados y eso ayuda. Son pocos partidos, pero si sacas algo en Ferrol como hizo el Céltiga es que algo bien has hecho, aunque al Racing le metiera cuatro el Somozas, que aquí no se comió a nadie. Hay que ir a disputar y, si puedes ganarlo, fantástico

- ¿Cómo se toma la temporada?

- Con mucha ilusión. Después de dos años fuera de Tercera, la vuelta es con ganas de disfrutar. Cuando me fui no la tenía y ahora me siento como si tuviera diez años menos.

- Le ha tocado al principio esperar por la titularidad.

- No me preocupa en absoluto. Soy de los que piensa que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Juegan otros, lo están haciendo muy bien, y el resto tenemos que darle calidad al entrenamiento y, cuando toque, hacerlo lo mejor posible porque nadie regala nada. Esperando la oportunidad somos muchos y ni quisiera es fácil entrar en la convocatoria.