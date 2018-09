Currás alcanza los 50 partidos en el banquillo

El entrenador de la UD Ourense alcanza este domingo en el Salvador Otero los 50 partidos en el banquillo, aunque a él le han parecido 500, bromea. "Fueron muy largos. El invierno fue duro, pero los estoy disfrutando. Al estar en el día a día, la verdad es que no piensas en esos números, pero sí han sido intensos", apunta en una rápida mirada atrás.

Son 41 de liga, siete de Copa Diputación y uno del trofeo de campeones de Preferente. El balance es de 28 victorias, 15 empates y seis derrotas, solo una por más de un gol (en el campo del Pontellas). Los goles a favor son 90 y 39 en contra. El técnico unionista considera que las cifras no deben encasillar: "La estadística es según cómo las quieras mirar. Me quedo más con la sensación del momento y con las inercias". Currás no esconde que la clave del ascenso y del buen comienzo en Tercera es el cero en contra. "En la alineación se ve a mucho jugador de buen pie, con talento, y la mejora de ellos pasa por pensar en el colectivo. El tema defensivo es de todos, no los de cuatro de atrás, y esperemos mantener esa fiabilidad. Al principio éramos un equipo de marcar y encajar seguido y ese no era el camino. La vuelta de tuerca llegó cuando los más anárquicos, o los que más se olvidaban de defender, se comprometieron. Eso es lo que nos da esos números", explica el entrenador de la UD Ourense.