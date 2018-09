El Rosalía contagia la "fiebre azul"

La Escola de Fútbol Feminino Rosalía ha puesto en marcha una campaña de captación de simpatizantes con la que, por tan solo 20 euros, se podrá ayudar a sostener el proyecto y, además, a cambio se obtendrá una bufanda identificativa del club y el carné de simpatizante. "Esta temporada ya somos club y, como tal, tenemos que buscar la manera de financiarnos para poder ofrecerle a nuestras jugadoras todo lo que ellas se merecen y cubrir las necesidades que cada uno de nuestros tres equipos va a tener durante la temporada", exponen desde la EFF Rosalía.

Para ampliar los atractivos de la campaña, hay un fin solidario. Dos euros de los que aporte cada simpatizante (el 10% del recaudado, aclaran desde el club) serán donados a la Asociación AME Galicia, que lucha contra la atrofia de la médula espinal. "Colabora con nosotros en estas dos buenas causas -invitan desde la EFF Rosalía-. Por un lado financiar la única escuela de fútbol femenino de la provincia y único club ourensano con representación en el fútbol femenino gallego y, por otra parte, colaborar con AME Galicia, una causa que merece mucho la pena".

Marcos Demanuel, padre de un niño ourensano, Diego, que padece esta dolencia, mostró su gratitud por el gesto de la EFF Rosalía. "No sabemos ni cómo agradecérselo porque ya no es una cuestión de juntar dinero, si no de tener el aprecio de la gente cuando te encuentras en una situación así", indicó. El amor por el fútbol que siente el pequeño Diego, de diez años, y una casualidad, al reconocer la camiseta del Rosalía en el parque tras ir a ver algunos partidos, ha unido a las dos entidades. "El potencial humano de algunas personas hace que te puedas ayudar aunque no te conozcas de nada", recalca Marcos Demanuel.

"Todo lo que hemos recaudado desde el año 2015 se ha ido donando al hospital de referencia, el San Juan de Dios de Barcelona. Este año ya estamos cerca de los 50.000 euros y nos gustaría que se pudiera becar a investigadores que se ocupen de este problema", explica.

Las bufandas que pone a la venta el Rosalía se pueden comprar a las jugadoras del equipo sénior o a cualquier otro miembro del club. También se pueden encargar desde la web (https://effrosalia.es) en la sección de contacto o través de las redes sociales y se harán llegar a cualquier punto del mundo.