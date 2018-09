Fernando Currás: "La victoria sigue alimentado lo que somos"

El entrenador de la UD Ourense mostró su satisfacción por una victoria que, en su opinión, confirma al equipo en la buena senda. "Es un partido que sigue alimentando lo que somos", destacó Fernando Currás. "Seguimos en la misma línea de solidaridad y de compromiso que se pide, de mucho esfuerzo, porque son equipos que te someten y fuimos arriba. Lo que pasa es que no metimos ese segundo gol que aclarara un poco el partido y al final tienes esa sensación de que se te puede escapar algo que creo que merecimos", agregó.

Currás subrayó que el triunfo es un premio al desgaste: "Fue un partido muy completo en el que hay que volver a resaltar el esfuerzo de la gente, el sacrificio para juntarse. La verdad es que corrieron como cabrones. Y cuando eres así de solidario, después el fútbol lo llevan ellos. Pena no haber metido el segundo, pero en esta categoría hay que sufrir y lo importante es que creo que mantenemos esa comunión con la gente, que ya se va identificando con lo que ve. Y ahora, a recuperar para el siguiente".

Los siete puntos que figuran en el casillero, con medio partido pendiente, son un satisfactorio balance numérico para el técnico unionista. "Hay que almacenar puntos, que esto es muy largo. Más que los puntos es la sensación de dar continuidad a una idea, o como se le pueda llamar, y sobre todo ver que la comparten los futbolistas, que es lo más importante. A veces los entrenadores proponemos, pero como no vayan los artistas, no hay mucho que hacer. En este caso, estoy encantado. Esto es súper exigente, pero si no nos desviamos creo que estamos en el buen camino", apuntó Fernando Currás.

Otro de sus mayores motivos de orgullo en la estabilidad defensiva que exhibe la UD Ourense. "En el balón parado el equipo estuvo espectacular -elogia-. No sé cuántas sacó Josu y, aunque no se mida en acciones, me quedo con esa predisposición a defender la espalda del compañero, tanto a balón parado como en juego. Lo de la portería a cero, aparte del porterazo que tenemos y de la defensa que tenemos, es un trabajo colectivo. Ver apretar a Adrián y a Presas, como los primeros, a Arce correr toda la banda con Joni, mientras no tuvo problemas. Después David, que es un futbolista que todo el mundo ve el talento que tiene y el desborde y corrió para atrás como el que más, y Alfredo. Nombraría a muchos. Me quedo con el esfuerzo y las ganas de hacerlo bien y después la competición ya nos irá colocando donde merezcamos".

En cuanto a las dificultades para concretar las ocasiones que acumuló, por segundo partido en casa la UD Ourense, Fernando Currás entiende que el gol será más generoso antes o después y que lo primordial es no encajarlos. "En el primer tiempo, con ellos atrás, tiramos desde lejos, intentamos llegar por fuera con centros, y después opciones de contraataque. Tuvimos ocasiones de todos los colores, pero no entró. No me preocupa mucho, la verdad. La gente que tenemos de tres cuartos para arriba tiene gol, van a hacer un número importante de goles, y todo eso hay que seguir sosteniéndolo en lo otro, que es lo que realmente nos va a dar de comer", concluyó su análisis el técnico ourensano.