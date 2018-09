El Arenteiro y el Barco quieren reanudar la suma en casa ante Laracha y Somozas

El Arenteiro recibe en la cuarta jornada de liga en Tercera División al Laracha con el objetivo de hacer del campo de Espiñedo un feudo inexpugnable (18.00 horas). Los de Manel Vázquez enlazaron dos desplazamientos desde la victoria en la jornada inaugural contra el Boiro, que se saldaron con un empate sin goles ante el Choco y una derrota en el tramo final del asalto al poderoso Bergantiños.

Para el encuentro de esta tarde, el técnico del conjunto carballiñés podrá recuperar al delantero Mitogo, que fuera expulsado en Redondela. Por su parte, el Laracha viene de cosechar su primer triunfo liguero precisamente ante el Choco, después de ser superado por el Barco en la primera jornada y por el Boiro, en la segunda.

Por su parte, el Centro de Deportes Barco tratará de sumarse al ambiente festivo que se vive en la villa valdeorresa en el choque que le medirá a las 18.00 horas en el campo de Calabagueiros al Somozas, uno de los seis equipos que quedan invictos después de las tres primeras jornadas ligueras. El cuadro entrenado por Manolo Pérez empezó con buen pie el campeonato, pero el primer partido en casa se saldó con una amplia derrota frente al Racing Villalbés. El pasado domingo caían por la mínima en la visita a Ribadumia, por lo que el reencuentro con los aficionados rojillos llega marcado por la intención de resarcirse. No será tarea sencilla ante un visitante con futbolistas veteranos como Gonzalo, Gerardo o Juan Martínez que le dan fuste a un equipo sostenido por un excelente portero.

El cuarteto de partidos con representación ourensana se completa con la visita del Ourense CF al campo de O Lourambal, donde se medirá a uno de los recién ascendidos, el Porriño Industrial. El conjunto albinegro está con el contador a cero después de las derrotas contra el Arosa y Racing de Ferrol y no pudo completar el duelo de rivalidad de la pasada semana en O Couto. Su entrenador, Fran Justo, que no podrá seguir el partido desde el banquillo por sanción, recupera para la lista a Edu Otero, Rober y al último fichaje, Pancho.