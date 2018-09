El Rosalía golea en ilusión antes de empezar

El jovencísimo equipo sénior de la Escola de Fútbol Feminino Rosalía realizaba ayer el último entrenamiento previo al debut en Ponteareas, este domingo (19.30 horas) en la Segunda Autonómica. El entrenador, Alonso Méndez, indicó sobre las expectativas con que parten que "el gran logro ya lo hemos conseguido por el simple hecho de que era un equipo pensado para el fútbol 7 y lo será de fútbol 11, dando cabida a niñas que no tenían espacio para jugar".

La puesta en escena ha resultado apresurada, por el poco margen que les quedó una vez que se hizo oficial la renuncia de la UD Ourense a salir con un equipo en la Primera Autonómica. "Es una pena lo que pasó, porque cuántos más equipos haya, mejor salud tendrá el futbol femenino, por eso ya es una gran victoria salir y que niñas no tenían un hueco para competir puedan hacerlo. Dentro de nuestras limitaciones, daremos lo mejor", señaló Alonso Méndez. "Estamos tirando más que nada de ilusión, sobre todo por parte de las niñas, y con las ideas claras de que primero es la escuela. La mayor ilusión, el día de mañana, es que estas niñas tengan salida y se genere identidad de club. Priorizamos formar y prepararlas para cuando podamos competir, que no sé cuando será, pero espero que sea lo más pronto posible", agregó.

El técnico comparte ilusión con las pequeñas: "Me enamoré de este club con la intención de dar salida a las jugadoras más jóvenes que no tienen equipo, formar un grupo competitivo que tenga también alguna veterana que sea el espejo del que aprender y que las guíen. Pero esto es el fututo del Rosalía, para que algún día se junten con las que viene detrás. No priorizamos el resultado y trabajaremos por ellas hasta que estén preparadas". Tres de las jugadoras no pueden tramitar la licencia hasta que cumplan los 12 años, pero en el Rosalía son optimistas: "Por un problema burocrático no se puede contar con ellas, pero intentaremos que no pierdan de jugar porque son niñas maravillosa que no fallan nunca a los entrenamientos. Son las que más ilusión y animo están poniendo y eso dice mucho del equipo que tenemos", recalcan.