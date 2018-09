El alumno más aplicado de Lobotka

Fran Beltrán, el futbolista revelación del inicio de curso, se muestra encantado con el inesperado protagonismo que Antonio Mohamed le ha concedido en los tres primeros partidos de Liga y considera un regalo compartir galones en el medio campo del Celta con todo un maestro como Stanislav Lobotka. "Jugar a su lado es fácil, tiene una calidad increíble. Es como tener clases particulares. Solo tengo buenas palabras para él", relata el centrocampista, que destaca al alto grado de complicidad que ha encontrado con el eslovaco. "Nos estamos entendiendo y creo que a medida que pasen los partidos nos iremos entendiendo mejor y esto es bueno para el equipo", señala.

El joven centrocampista madrileño, de 19 años, se ve reflejado en el espejo de Lobotka. "Somos jugadores parecidos, en cierta manera tenemos el mismo tipo de juego, de modo que cuando uno sube y deja su posición el otro puede cubrirlo perfectamente y esto le viene bien a la forma de jugar del equipo", apunta.

En rueda de prensa tras el entrenamiento matinal celebrado ayer en A Madroa, Beltrán explicaba que la posición de interior en la que está jugando esta temporada el eslovaco con Mohamed no le es extraña: "Me siento cómodo jugando en las dos posiciones, tanto de 8 como de 6. La verdad es que de 8 llego más arriba, pero tampoco es mi especialidad. Mi especialidad es estar en el medio, robar balones y distribuir el juego. Pero me va bien jugar en ambas posiciones".

Tampoco se ve el pivote madrileño incompatible con el turco Okay Yokuslu, a quien Mohamed ha empleado hasta la fecha como recurso de banquillo, pero que podría incorporarse al once celeste en los próximos partidos para aportar músculo a la línea medular. "El entrenador tiene que mirar por el equipo. Okay es un jugador más físico que yo, pero cuando a él le toque jugar y a mí estar en el banquillo, lo apoyaré por el bien del equipo", indica Beltrán, que observa un incremento en la competencia en el medio campo con la recuperación del lesionado Mahtias Jensen. "Cualquier jugador de nuestro vestuario aumenta la competencia. Son futbolistas de alta calidad y toda la competencia que va a haber en los entrenamientos nos va a venir bien para ser más competitivos en los partidos", destaca.

El exfutbolista del Rayo Vallecano confiesa que no se esperaba el protagonismo que el entrenador le ha concedido en este arranque de temporada. "No me esperaba que fuese a jugar todos los minutos. Pero tengo que seguir en esta dinámica y a ver qué pasa el resto de la temporada", renoce. Beltrán revela que el entrenador no le comunicó que iba a ser titular hasta el mismo día del partido inaugural contra el Espanyol. "Durante la semana puedes intuir más o menos si vas a jugar, pero el míster no nos dice nada hasta el día del partido", comenta. "Me pidió que hiciese mi juego, como en pretemporada, y me dijo que no estuviese nervioso y que lo intentase hacer lo mejor posible", relata.

El medio centro celeste destaca igualmente lo fácil que ha sido adaptarse a la vida en el Celta y agradece a los compañeros y al club las facilidades que le han dado. "El tema de la adaptación lo estoy llevando bien gracias a la ayuda de los compañeros, los empleados del club, los entrenadores...Me han ayudado en todo y gracias a ellos y también a mi familia me he adaptado bien a la ciudad y al equipo", comenta.

El centrocampista fija en Europa el objetivo del Celta para esta temporada, aunque reconoce que él prefiere marcarse metas a corto plazo. "Se habla mucho de Europa y ése es el principal objetivo, pero vamos a ir partido a partido y a pensar día a día y veremos hasta dónde llegamos", establece.