Pendientes de la lesión de Saúl

A la de tres ya no quedan equipos que lo hayan ganado todo en el grupo 2 de la Preferente y solo cinco han sumado los tres domingos, Pontellas, Marcón, Sanxenxo, Estradense y Barbadás. El entrenador de los azulones entiende que es una consecuencia lógica del equilibrio que impera en la liga. "Es una competición igualada y no habrá un equipo que se destaque. Es asunto es ser sólidos, creer en lo tuyo y entender también que somos importantes, que es lo que va a dar estar arriba o no".

La enfermería ya no preocupa tanto a Juanjo Vilachá, que ha ido recuperando efectivos con el comienzo de la liga y con la llegada de los tránsfer de jugadores como el portugués Vitor, que marcó el segundo gol contra el Moaña. Marcelo y David Nespereira son las bajas a la espera de conocer el alcance de la lesión de Saúl en el calentamiento del pasado domingo. "Alguno está al 100 %, pero poco a poco se va recuperando a gente, que es lo que da competitividad en los entrenamientos", recapitula el técnico mientras revisaba en vídeo el partido contra el Moaña. El próximo destino, en O Grove contra el Amanecer, un recién ascendido de cuidado: "Es un equipo correoso, muy agresivo en fase defensiva y, a nivel ofensivo, fuerte en el juego directo. Será difícil por las dimensiones del campo y porque allí aprietan".