El decálogo de Antonio Mohamed

El Celta de Antonio Mohamed se ha ido al primer parón de LaLiga en puestos de Liga de Campeones, a rebufo del Real Madrid y el Barcelona, los dos únicos equipos que han hecho pleno en las tres primeras jornadas de competición. Los celestes suman dos victorias y un empate (7 puntos de 9) frente a adversarios de diferente pelaje (incluido el pujante Atlético de Madrid) con un estilo renovado en el que puede apreciarse ya la impronta del nuevo técnico. Aunque el equipo está en buena medida en construcción, el preparador argentino ha sustentado el armazón del nuevo Celta sobre una decena de arraigados principios:

1. la actitud no se negocia

Desde su llegada, Mohamed ha repetido esta frase hasta la saciedad. Para el técnico céltico el talento no basta, los galones hay que ganárselos día a día en los entrenamientos y conservarlos con el rendimiento en los partidos. La pasión y entrega en el trabajo son, a juicio del técnico, dos elementos indispensables sobre los que construir el juego. Sin actitud, la táctica y el talento son bienes de escaso valor. El trabajo antes que los nombres.

2. dibujo flexible

A diferencia de sus predecesores en el cargo, Antonio Mohamed concede una importancia secundaria al dibujo. El preparador celeste prefiere amoldar el esquema a las características de sus jugadores que adaptar los futbolistas a un determinado esquema. Esta filosofía de trabajo no está reñida con un vasto dominio de la pizarra, que el técnico puede modificar en función de los recursos disponibles, el estado de forma de sus hombres, las características del oponente o las necesidades del propio partido. En estos tres primeros partidos, el entrenador del Celta ha empleado dos dibujos, con defensa de cuatro y cinco hombres, con diversas variantes tácticas.

3. defender bien para atacar mejor

Uno de los primeros propósitos de el Turco ha sido rebajar drásticamente la elevada cifra de goles recibidos el pasado curso. El rigor defensivo no está necesariamente reñido con la verticalidad y es la piedra angular sobre la que construir el juego de ataque. Con la pegada y el talento de atacantes como Aspas, Maxi y Sisto, Antonio Mohamed es consciente de que tiene mucho ganado, si es capaz de limitar los daños contra su portería. El equipo se viste por los pies.

4. mentalidad ganadora

La ambición es otra de las patas sobre las que se sustenta el método de trabajo de Mohamed. El entrenador argentino proclama que ha venido al Celta "a triunfar" y no ha tenido reparo en fijar el objetivo mínimo del equipo en la clasificación europea aun a riesgo de darse de bruces contra la realidad. El primer paso es creérselo y el segundo transmitir esta mentalidad ganadora a sus jugadores y convencerles de que está a su alcance casi cualquier meta que se propongan.

5. el valor del balón parado

Uno de los aspectos del juego en el que más se ha notado la mano de Antonio Mohamed es la mejoría experimentada en las acciones de pelota detenida, tanto en la estrategia ofensiva como en la defensiva. La importancia del trabajo táctico se percibe claramente en este nuevo Celta, que concede menos y ha aprovechado nuevos recursos para mejorar al dominio del juego por alto, históricamente deficitario. En la estrategia defensiva, Mohamed ha alternado defensas mixtas, en zona y al hombre.

En la estrategia ofensiva se advierte un esfuerzo por acortar el camino al área. Prácticamente cada falta de medio campo en adelante se centra al área y los centrales suben al remate.

6. cercanía con los futbolistas

El Turco, dicen los que le conocen, se caracteriza por su cercanía con los jugadores, es un tipo próximo, cordial y con un fino sentido del humor, pero también un motivador, un entrenador de fuerte personalidad que dedica mucho tiempo a estimular la ambición y autoestima de sus jugadores. La vieja premisa de que el fútbol es un estado de confianza es un punto relevante en su credo deportivo.

7. la posesión de la pelota es un medio, no un fin

La tenencia del balón es un aspecto secundario para Mohamed. El objetivo del juego no es tener el balón, sino llegar al gol y la circulación de la pelota no siempre es el mejor camino para generar peligro contra la portería rival. Resulta significativo en este sentido que el Celta haya disparado en más ocasiones que la pasada temporada contra el portal del Espanyol, el Levante y el Atlético de Madrid, los tres adversarios a los que se ha medido hasta la fecha, a pesar de haber perdido en los tres encuentros la posesión del balón. No se trata tanto de tener la pelota como de qué hacer con ella.

8. receptividad hacia los jóvenes y la cantera

Es otra de las características que ha presidido el trabajo de Mohamed en anteriores equipos y ya se nota también en el Celta. Con Monterrey, su anterior equipo, el preparador argentino dio galones a dos jóvenes futbolistas, César Montes y Jonathan González, que ahora mismo tienen un gran peso en las selección mexicana sub 21. Como técnico celeste, en apenas tres encuentros ha hecho debutar a Dennis Eckert, uno de las promesas del actual filial, y ha empleado con asiduidad a Brais Méndez. Pero quizá la decisión más llamativa ha sido entregar la titularidad a Fran Beltrán, un chico de apenas 19 años y sin experiencia en Primera División que se ha convertido en la gran revelación del equipo en este prometedor inicio de curso. El talento no entiende de edad.

9. presión alta

Una de las señas de identidad de los anteriores equipos de Antonio Mohamed ha sido la presión alta sobre la salida de pelota del rival, un audaz recurso que proporcionó al Celta excelentes réditos durante la etapa de Eduardo Berizzo, pero que comporta riesgos y obliga a un eficaz desempeño del repliegue cuando no se consigue robar la pelota cerca del área contraria. Esta idea de acortar el camino al gol robando el balón en campo contrario exige gran intensidad en la presión y un esfuerzo físico nada fácil de sostener.

Por ahora, Mohamed apenas ha esbozado esta idea con 20 buenos minutos en la primera parte del partido contra el Espanyol. El propio técnico admitía tras el choque frente al Atlçético que el intenso calor que ha presidido los tres primeros choques le ha impedido desarrollar este recurso.

10. resultadismo

"Soy resultadista", proclama Antonio Mohamed cuando se le ha pregunta por su filosofía de juego. En fútbol los resultados mandan. El objetivo del juego es sumar victorias, por lo que el resultado está por encima de la estética. El juego bonito no gana partidos. Pragmatismo antes que belleza.