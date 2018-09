La afición, un titular más

La Unión Deportiva Ourense pone rumbo a la cuarta jornada de liga en Tercera División, en la que se enfrentará el próximo domingo (18.00 horas) en el estadio de O Couto al Polvorín Lugo B, sin tener claro cuándo se reanudará el encuentro contra el Ourense CF. Se barajan los festivos, o las vísperas, de octubre y noviembre, pero en la directiva presidida por Modesto García escucharán primero la opinión del cuerpo técnico y después tratar de acordar el día con el rival. En caso que no haya acuerdo, terciará la Federación Gallega de Fútbol.

Donde no hay dudas es en la defensa que desde la directiva se hace de la afición. "Lo que pasó antes del partido no me gustó nada -asegura Modesto García-. No me parece normal que cacheen por una puerta y por otra no. Fue algo parecido a lo de Atios y ya cansa. Hemos demostrado en bastantes ocasiones que somos una afición ejemplar. En Atios, jugándose un ascenso, no hubo ningún problema ni altercado. El día del Bande, a pesar de las provocaciones, es difícil que cualquier otra afición hubiese reaccionado como la nuestra".

Lamentó el presidente de la UD Ourense las molestias causadas a los espectadores: "Cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero fue triste ver a la gente haciendo cola primero en Tribuna y después en Preferencia y siendo cacheada. Hubo mucha indignación". Modesto García destacó la fidelidad de la afición: "Volvimos a ser locales jugando como visitantes. Es lo que tenemos, por suerte, que no tienen otros. Es nuestro tesoro y hay que saber convivir con eso. No tenemos nada más, pero tenemos lo más importante para luchar contra injusticias. Sin afición, un club no tiene futuro. A ver si otros que vengan logran el apoyo además de otros sectores y, si se junta todo, el club puede ir más para arriba".

El presidente tildó de "espectacular" la acogida que ha tenido la campaña de socios y abonados. "Ya me conformaba con llegar a lo del año pasado, porque hay que tener en cuenta que subieron los precios, pero estamos cerca de los 1.500 porque hay muchas altas y, gente de toda la vida, que todavía no ha renovado. Sigue entrando gente en el Couto, habrá ese goteo todo septiembre, y pasaremos lo del año pasado sin contar a los padres de la base. Ha sido un acierto además lo del precio de los chavales de menos 25 años. Hay muchas altas y esa es afición es la de futuro", explicó.