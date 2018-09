"Podíamos perder el campo para toda la temporada"

El entrenador del Ourense CF, Fran Justo, lamentaba que la tormenta que se desató ayer forzara la suspensión del partido de O Couto, al tiempo que se mostró elogioso con los futbolistas por sobreponerse a la situación adversa a partir del minuto 20. "Es una lástima que se haya empañado el espectáculo que se podía ver por las condiciones meteorológicas, pero es algo que no podemos controlar y solo queda felicitar a los jugadores por el esfuerzo de los primeros 45 minutos, porque no era sencillo por cómo estaba el campo. La verdad es que acabé muy satisfecho", señaló.

El técnico del conjunto albinegro aseguró que no solo era imposible reanudar el encuentro tras el descanso sino que, en caso de hacerlo, se podría causar un daño irreparable al terreno de juego. "Hay que pensar más allá, el campo tenía mucha agua, si juegas lo levantas y lo íbamos a perder para toda la temporada", explicó.

Sobre posibles fechas para completar el encuentro, Fran Justo entiende que no le corresponde a él la decisión. "No hemos comentado nada, eso es cosa de los clubes y de la federación y a mí no me incumbe". Todos los domingos están ocupados hasta el 23 de diciembre, cuando se abre el parón vacacional de las Navidades, por lo que las opciones de los festivos del 12 de octubre o del 1 de noviembre son las que ganan más peso para acabar el choque.

En cuanto al balance del primer tiempo que ofreció su equipo ayer en el campo de O Couto, Fran Justo se mostró satisfecho: "Hicimos unos primeros 45 minutos buenos, siendo dominadores de la pelota y con algunos acercamientos. La pena es que, por las condiciones del campo, no las pudimos finalizar, pero el equipo hizo bien lo que planteamos y trabajamos durante la semana. El Ourense CF hizo unos buenos primeros 45 minutos", remarcó el entrenador.