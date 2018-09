"Fue la decisión menos mala que se podía tomar"

El técnico de la UD Ourense se refería en términos cinematográficos al precipitado desenlace que tuvo el partido de ayer en O Couto, donde se vivió "la tormenta perfecta". A Fernando Currás le quedó la sensación "de todo se empequeñece" ante la fuerza mayor de una tormenta que dejó impracticable el campo. "Yo creo que jugar era imposible. Se podía esperar una opción a ver si el campo trabaga todo el agua, pero no iba a quedar para jugar al fútbol. Fue la decisión menos mala de las que se podían tomar", explicó.

Al entrenador de los unionistas le quedó pesar por el público: "Es una pena por la gente, por el ambiente, y no creo que a nadie le guste que se altere la competición con algo ajeno como esto. Menos mal que era un 0-0 y que ninguno iba por delante". En su balance del primer tiempo, Currás vio más tensión que fútbol: "En los primeros minutos, hasta que cayó la primera tromba, se notaba la tensión del partido y dos equipos, cada uno con sus armas, que se fueron adaptando a la situación. Me pareció equilibrado y no veía un equipo dominador claro".

La incidencia de la lluvia cambió el desarrollo del encuentro, destaca: "Intuías esa igualdad, esa tensión y, según pasaran los minutos, creo que hubiera cambiado el decorado, pero se vio un duelo muy parejo hasta que el terreno de juego condicionó mucho por las características de los jugadores que teníamos en el campo. Cosas que teníamos trabajadas que era imposible hacerlas porque ya estabas más pediente de ver quién resbalaba, tanto de ellos como de nosotros. Ahí ya era cosa de azar".

Currás pasa página hasta que los clubes acuerden reanudar el choque: "Estó se acabó , quedan 45 minutos para cuando nos pongamos de acuerdo, pero hay que hacer un parénteiss y pensar ya en el siguiente contra el Polvorín".