Bande, Velle, Barbadás y Antela buscan su primera alegría en casa

Los cuatro conjuntos ourensanos que militan en el grupo 2 de Preferente Galicia buscan su primera victoria como locales al segundo intento, tras no conseguirlo en la jornada inicial. A las 18.00 horas arrancan los encuentros entre el Barbadás y el Moaña, en el campo de Os Carrís, y entre el Antela y el Villalonga, en A Moreira.

En el Barbadás, su entrenador, Juanjo Vilachá, ya tiene a su disposición a los jugadores Vitor, Edu e Igor una vez que sus tránsfers ya están en la federación gallega. Tras dos empates ante Sanxenxo y Cambados, los azulones aspiran a ganar a un Moaña que acumula un triunfo (frente al Villalonga) y un empate (a domicilio con el Sanxenxo) en dos jornadas y ya merodea por la zona alta de la tabla clasificatoria. Los de O Morrazo aspiran a seguir siendo el conjunto serio y equilibrado de la pasada temporada y quiere pasar este duro inicio de competición con nota para afrontar luego cuatro encuentros a priori más cómodos.

Por su parte, el Antela se reencuentra esta tarde con A Moreira con el objetivo de celebrar su primera victoria ante lo más de 500 socios que ya contabiliza. Con la baja de su portero Álex, que esta semana sufrió un accidente de tráfico sin mayores consecuencias, los convocados por Moisés Pereiro son Julián, Breixo, Javi, Juanca, Iago Campelo, Quique, Juan Forri, Pablo Campelo, Joel, Xosé, Carrasco, Fali, Manu, Carlos, Xoel y Joni. Enfrente tendrán a un recién descendido de Tercera como el Villalonga que perdió en Moaña y goleó al Unión Grove.

En el Monte da Aira, a las 18.30 horas, se disputa uno de los partidos más atractivos de la jornada entre el Velle y el Estradense. De la convocatoria de David Rivo se cae con respecto a los que ganaron en Ponteareas, el defensa Senén por lesión, mientras que entra Roberto. Esta semana regresó a los entrenamientos Felipe. Los citados son Viana, Rodri; Otero, Peli, Gabri, Ocampo, Salgueiros, Roberto; Caneiro, Óscar, Gil, Noel, Pascual, Adrián, Camba, Varandela.

El Estradense recupera a Mateo en una convocatoria de la que se caen los lesionados de larga duración Juanito y Brais Calvo junto a Borja, Lexis y Fuentes. Su entrenador, Alberto Mariano, reconoce que no va a ser fácil para nadie puntuar en el Monte da Aira, y también indicó que "nosotros todavía estamos intentando ajustar porque no me gusta en exceso aún el equipo".

También a las 18.30 horas comienza en el campo de Outeiro el choque entre el Bande y el Marcón Atlético. Los de Luis Silva, Choco, reforzados en los últimos días y avalados por su triunfo sobre el Amanecer, tratarán de frenar a uno de los dos equipos que cuenta sus partidos por victorias.