juan quintas aller "Mejoré en todas las facetas, pero aún me queda mucho y seguiré luchando"

El balonmano ourensano tendrá por segunda temporada consecutiva un representante en la Liga Asobal, el pivote del Condes de Albarei Teucro Juan Carlos Quintas Aller. Con la experiencia acumulada tras un debut de ilusión y dureza, el jugador salido del Pabellón espera dar un nuevo paso en su trayectoria. Se propone crecer en el plano personal y aferrarse a la categoría en el colectivo para seguir ganándose el derecho de codearse con los mejores.

- ¿Qué sabor de boca le dejó el primer año en Asobal?

- Me dejó un buen sabor de boca. Era una experiencia nueva y es lo que sueñas desde siempre, llegar a la máxima categoría. La temporada fue buena, empezamos ganando partidos, luego tuvimos una racha mala, pero conseguimos lo que queríamos, que era la permanencia, y mejor imposible, la verdad.

- ¿La liga estuvo por encima o por debajo de sus expectativas?

- Los que no habíamos jugado nunca en esta categoría ya nos imaginábamos que era una liga dura. Y lo fue. Hubo muchos partidos duros e intensos contra equipos que físicamente eran superiores, pero tienes que competir igual y no todo se basa en lo físico. La ilusión y el esfuerzo también suman, pero más o menos la liga fue como lo que me esperaba.

- ¿En qué es mejor jugador tras el debut entre los grandes?

- Creo que mejoré en todas las facetas, sobre todo en el tema de ataque (anotó 44 goles y fue el quinto máximo realizador del equipo). Llevo toda la vida centrado en el aspecto defensivo y este año podré contar con más minutos en ataque, además de seguir manteniendo el tema defensivo. Pero me queda mucho por mejorar y seguiré luchando.

- Se fue Quique Domínguez, el entrenador que le fichó.

- Es una persona muy querida en Pontevedra. Fue jugador del Teucro, después entrenador y estábamos muy contentos con él. Queríamos que siguiera, pero son cosas que pasan. Es su decisión y hay que seguir hacia adelante. Al que está ahora (Luis Montes, una apuesta de la casa) ya lo conocíamos porque era el segundo entrenador y hay confianza. Sabemos lo que quiere y nos conoce a la mayoría.

- ¿Dónde colocan el listón para esta temporada?

- Creo que hay pensar en lo mismo que el año pasado. Lo primordial es mantener la categoría. El equipo ha cambiado muchísimo, se fueron muchos jugadores y fichamos a otros tantos y tenemos que conseguir cuanto antes el objetivo. Mejor si puede ser en la jornada 20, y si no en la última, pero es lo primordial.

- El primer partido contra el Sinfín ya suena a importante.

- Es un equipo que ya estuvo en Asobal, bajó y ahora vuelve solo un año después. Es un rival directo, un partido a muerte, pero todos los tenemos que jugar a muerte. No puedes hacer cábalas, da igual quien sea el rival, lo que importa es el resultado.

- ¿Será más cara la salvación?

- Será más o menos igual de complicado. El año pasado cosechamos triunfos al principio de liga que nos ayudaron a mantenernos, pero será complicado porque ves las plantillas de los equipos y se han reforzado muchísimo. Nosotros a lo nuestro, tenemos jugadores con ganas que no jugaron en esta categoría nunca y será un plus.

- ¿Repunta la Asobal?

- Ojalá vuelva a ser lo que fue. Hay equipos que sí parece que repuntan porque están haciendo inversiones y recuperando a muchos jugadores que se habían ido fuera, pero no es lo de antes, ni punto de comparación. Lo que decimos siempre, la gente tiene que verlo, tiene que gustarle y apoyar el balonmano. Y cuando se le dé la importancia que tiene, repuntará de verdad y llegará a ser lo que era.

- ¿Qué se exige para seguir creciendo?

- Espero el mismo año, o un poco mejor si se puede. Como equipo conseguimos el objetivo y, a nivel personal, mejoré en casi todo. A este año le pido lo mismo, sobre todo mantener la categoría, que es lo principal, y seguir esforzándome y mejorar a todos los niveles para algún día poder irme fuera o estar en un equipo más grande aún.