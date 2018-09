Currás: " Nuestra afición marca la diferencia"

Un partido donde el conjunto local de Fran Justo en las dos jornadas disputadas no ha logrado ganar un punto y tampoco ha marcado un gol. Fue derrotado en el estadio de O Couto con el Arosa (0-1) y el pasado domingo en el campo de Malata con el Racing de Ferrol (1-0). El equipo de Fernando Currás, reciente ascendido a la categoría de momento, le van mejor las cosas y en la primera jornada logró el triunfo en domicilio ante el Ribadumia (0-1) y el domingo en el campo de O Couto, a pesar de tener muchas oportunidades e incluso fallar un penalti de Alfredo, no pudo pasar de el empate, ante uno de los grandes, y demostrando de nuevo el conjunto unionista que pasa por un buen excelente momento de forma, pero que en los metros finales no estuvo acertado en la cara del gol.