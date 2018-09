El Correndo por Ourense vuelve en el campus

La próxima cita con el Circuito de Carreiras Populares Correndo por Ourense, que tendrá lugar en la zona de la Universidad el 9 de septiembre, adelantará su horario a las 11.00 horas atendiendo a las sugerencias aportadas por los atletas ante la posibilidad de que puedan producirse altas temperaturas.

De esta manera, la prueba organizada por el Consello Municipal de Deportes, comenzará a las 11:00 horas para niños y niñas nacidos desde el año 2011 (categoría de pitufos, que recorrerán una distancia de cien metros. Cinco minutos más tarde saldrán los corredores de las categorías benjamín sub 10 y alevín sub 12, que correrán por un circuito de 1.000 metros.

A las 11:15 horas será el turno de las categorías sub 14 y sub 18, que harán un recorrido de 3.200 metros. A las 11:30 horas saldrán el resto de las personas inscritas. En sub 18 tendrán que cubrir una distancia de 6.400 metros. El resto de categorías(júnior, promesa, sénior y máster) recorrerán dos veces el circuito que atraviesa diferentes calles en la zona universitaria.