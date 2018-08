Iván González: "Si somos un buen grupo conseguiremos el ascenso"

- ¿Qué le convenció del Atlético Arnoia tras dos campañas en el Bande?

- Me apetecía seguir entrenando, fue la oferta que me llegó y entraba dentro de las opciones que tenía en mente para entrenar. No me apetecía entrenar en Primera, pero lo hago con vistas de dar un paso atrás para poder dar otro adelante después. Con la propuesta que me ofrecieron, podemos ascender de categoría y competir dignamente en la siguiente.

- ¿Le han pedido el ascenso?

- Me pidieron tener un buen grupo, seriedad y quedar lo mejor posible, pero sin ninguna obligación de ascenso. Esa es una obligación más mía, porque con lo que me ofrecen creo que hay una buena plantilla, mejor de lo que pensaba, y con los medios que hay creo que podremos montar algo bonito para seguir compitiendo también en Preferente.

- Sería tu tercer ascenso, tras los de Verín y Bande.

- Cuando terminé en Verín dije que no volvería a entrenar en Primera y cuando acabé en Bande dije que no volvería a entrenar en Primera, pero si quiero seguir entrenando tengo que ir.

- ¿Está satisfecho con el equipo?

- El equipo es mucho mejor de lo que esperaba. Los jugadores que ya estaban tienen un buen nivel, por encima de lo que pensaba, y la actitud está siendo increíble. Si le sumas la gente que llegó, con esa armonía del equipo se hará algo bonito. Son tres semanas entrenando y ya llevamos cuatro cenas. Me encontré un grupo muy receptivo, con ganas de entrenar y de disfrutar con el fútbol. En pretemporada es fácil, pero tengo miedo a ver cómo lleva la gente lo de rotar, si lo entiende o no.

- ¿Es cada vez más difícil fichar?

- Me encontré con la grata sorpresa de que los jugadores del Arnoia deben estar bien tratados porque las renovaciones fueron por buen camino. Y hay una agenda de futbolistas que me acompaña y alguno más del fútbol provincial que se animó a venir. Era un buen equipo de Primera del que han renovado muchos y que está reforzado con futbolistas de nivel de Preferente, por lo que es para optar a todo.

- ¿Qué teme de la liga?

- No me preocupa la liga. Lo único que me preocupa es que seamos un grupo, que vayamos todos en la misma dirección y conseguir un equipo competitivo cada siete días. Si no nos damos problemas entre nosotros mismos, conseguiremos el objetivo. Si no es así, la liga nos podrá donde nos tenga que poner. Considero que tendremos rivales difíciles, Polígono, Nogueira, A Peroxa, Celanova y me imagino que el Verín se irá reforzando.

- Una salida exigente para empezar.

- Es un partido difícil, contra un rival directo, aunque en la primera jornada ningún equipo está preparado para competir. Vamos con la ilusión de traer un resultado positivo, llevamos tres semanas bien trabajadas e intentar sumar desde la primera jornada

- ¿El campo de hierba puede convertirse en un hándicap en el invierno?

- Es un campo de reducidas dimensiones, pero la hierba natural es una ventaja. Mientras vivamos en campo contrario, se puede jugar, en campo propio riesgo cero.