Las tribunas, a 175 euros en Ferrol y 90 en Santiago

Las campañas de socios promovidas por los clubes de Tercera División ofrecen precios dispares. En la provincia, el Centro de Deportes Barco cobra por la Tribuna de Calabagueiros 100 euros, mientras que el carné familiar se va a 120, el de general a 70 y el de estudiante a 30 euros. Los precios del Ourense CF son de 100 euros el carné familiar, 60 el individual, para jubilados y parados, 40 euros y el de simpatizante de 20 euros.

"Faite socio. Hai cores que son puro sentimento" es el lema elegido por el Arenteiro, que cobra por el carné general 70 euros, 120 por el familiar; 25 por el joven 25 y 10 por el infantil.

En Santiago, para ver al Compostela en la grada de Tribuna del estadio de San Lázaro se pagan 90 euros por el abono General; jubilados y parados de larga duración, 75 euros y estudiantes universitarios y sub 25, 60 euros.

El precio se dispara en A Malata. Para Tribuna, el Racing de Ferrol ha fijado el abono de adultos en 175 euros, 135 para los séniors, 95 para los sub 30, 40 para los sub 20 y 5 euros para los infantiles. En Preferencia, el abono de adulto vale 135 euros, 95 para los séniors, 75 para los sub 30, 35 para los sub 20 y 5 euros para los menores de 12 años. En el Fonso Sur, el abono de adulto cuesta 95 euros, 75 el de sénior, 40 para los sub 30, 25 para los sub 20 y 5 euros para los menores de 12 años. El Arosa tiene los carnés para los partidos en A Lomba a 60 euros el individual, 100 euros el familiar (dos carnés), 135 euros el familiar con tres carnés, 200 euros el familiar con cinco carnés, 45 euros el de peñas y 100 euros el de palco con asiento en la mejor zona del campo todo el año. También hay un bono de 50 euros para empresas por un total de 10 partidos.