"En Xinzo y en el Antela hay chavales que darán mucho de qué hablar"

La distancia no impide a David Carnero seguir puntualmente las evoluciones de su querido Antela, el equipo al que entrenó antes de volver al cuerpo técnico de Patxi Salinas.

- ¿Qué le augura al Antela en su regreso a Preferente?

- Soy el defensor número uno de lo que están haciendo. Lo primero que hago el domingo, al terminar nuestro partido, es entrar en marcadoresgalegos y lo veo todo, desde arriba hasta Segunda Regional. Miro antes los de allá que los de nuestro grupo. Soy de allí, lo sigo, la directiva lo está haciendo genial y Moisés creo que va a conseguir el objetivo que se han propuesto, que es salvar la categoría.

- Es una apuesta atrevida en una categoría inclemente.

- Lo es, pero tan válida como cualquier otra siempre que tengas argumentos. Los suyos son válidos y hay que darle confianza al entrenador. Si no se consigue, no pasa nada, porque no es obligación estar en Preferente, sino en la categoría en la que tenga que estar.

- ¿Hay potencial en Xinzo y su comarca para sostener una plantilla de Preferente?

- En el fútbol modesto, por desgracia, ves como desaparecen equipos a menudo y lo que hay que hacer es un proyecto a largo plazo, dejar trabajar al entrenador y que la directiva se dedique a gestionar, que es su cometido. Además en Xinzo hay chavales que darán mucho de qué hablar.