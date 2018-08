David Carnero: "El grupo cuarto es, con diferencia, el de fútbol más combinativo"

El fútbol provincial ha ido perdiendo representación en la categoría de bronce desde la desaparición de Club Deportivo Ourense. No llega relevo para las últimas hornadas que se catapultaron desde O Couto o desde otros clubes gallegos. La cuota en los banquillos es testimonial. El limiano David Carnero (Hannover,1981) debutaba el pasado domingo, con victoria, en el Badajoz que dirige Patxi Salinas, con el que trabaja desde hace siete años.

- ¿Se ha aclimatado bien?

- Es una ciudad con mucho parecido a Ourense, un poco más grande, con su zona histórica, un río por el medio y con climas extremos. Cambia la forma de ser de la gente, pero por el resto es muy parecida a Ourense.

- ¿Qué ha palpado en el ambiente futbolístico?

- El ambiente es genial. Es una ciudad de fútbol. El domingo tuvimos un partido de rivalidad regional contra el Villanovense y se desplazaron mil personas. El estadio tiene capacidad para 12.000 y van 5.000 o 6.000. Se respira fútbol por todos los costados.

- ¿Qué objetivo se han fijado en el punto de partida?

- El objetivo es mejorar la campaña pasada, que fue muy dura. Se salvaron en la última jornada y todo lo que sea competir y mejorar esa posición, será una buena temporada.

- Cambia de grupo en Segunda B. No hay ninguno sencillo, pero por densidad de entidades históricas el cuarto suena fuerte.

- Ya los pasé todos y puedo hablar con conocimiento de causa (risas). Por equipos, los hay históricos como el Recreativo de Huelva, el Murcia o el Marbella y, además, otros con menos nombre igual hacen mejores plantillas. Nos metieron en el grupo al Ibiza, que tiene un presupuesto de cuatro millones y está pagando cláusulas de jugadores que al final se van a 200.000 euros. Por el estilo de juego hay una gran diferencia con el segundo y con el tercero. Este es, con diferencia, de los grupos con más fútbol combinativo, porque ya no dejan otra opción las aficiones ni los terrenos de juego. Casi no los hay sintéticos, son todos campos con dimensiones brutales y no se hace el fútbol efectivo de otros grupos. Te tienes que adaptar a los grupos y a los jugadores que tienes y todo es muy diferente a lo de Burgos. Ni las sesiones de entrenamiento tienen nada que ver.

- Desde el Ourense en 2011, Sant Andreu, Melita de Malta, Rápido, Burgos y Badajoz. Seis equipos ya al lado de Patxi Salinas.

- Cuando llevas mucho tiempo trabajando con una persona, ya no hace hablar mucho para que nos entendamos. Al conocerse bien es más fácil. Que confíen en uno como hace Patxi dándome oportunidades es de valorar. Si no estuviera contento, tiene un montón de gente para elegir, porque el entrenador monta un grupo de trabajo y nosotros al final somos sus 'currelas'.

- ¿Sirve de algo la referencia de Burgos o son mundos distintos?

- Ahora mismo, por lo que llevo visto, la de Burgos tampoco fue una presión tan exagerada. Allí hubo más comentarios de bar de lo que a lo final era. Cuando estábamos a un punto del play off se nos empezó a cuestionar y, cuando nos colocamos terceros, ya lo estábamos a raíz de un sector de la directiva que no estaba de acuerdo. Teníamos el apoyo del director general, Gonzalo Antón, pero tres o cuatro no estaban de acuerdo y, de tanto insistir, pasó lo que pasó. La presión aquí ni la ves. Lo único que quieren es que sea una temporada buena, mejor que la anterior, y a nivel de afición son muy similares, con ganas de que su club triunfe. En Badajoz se quedaron sin equipo hace seis años, volvió a resurgir y ahora tienen ganas de fútbol.

- Vuelve a coincidir con Eder, clave en el ascenso del Ourense.

- Por suerte, dejaron mucha libertad al entrenador al hacer la plantilla y tenemos a uno que estuvo con nosotros en Burgos, a otro del Sant Andreu y a Eder. Cuando no renovó en Pontevedra, surgió la oportunidad de fichar a un buen jugador. Cuando ya te conoces, sabes cómo se trabaja y es positivo.