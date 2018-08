Fernando Currás: "Lo mejor fue que mantuvimos la identidad"

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, mostraba su alegría por el desenlace del primer partido en Tercera División, en el que, desde su punto de vista, el equipo prolongó las dinámicas que le dieron el ascenso. "Lo mejor fue mantener nuestra identidad y esa solidaridad. Siempre es complicado arrancar, nos costó entrar en el partido, pero una vez más demostramos que sabemos los que somos. Eso es innegable y la gente ya se va dando cuenta, ya te salgan mejor o peor las cosas", indicó.

Currás se alegró particularmente por los aficionados: "Hoy nos enfrentamos a un buen equipo, como va a ser de aquí a final de temporada, y competimos, que era lo que queríamos ver. Nos llevamos una alegría grande, primero por nosotros y después por la gente que se desplazó al primer partido de liga, que es un verdadero lujo. Nos va a costar la vida conseguir los tres puntos como hoy, pero estamos predispuestos y tenemos nuestras armas como cualquiera. Ahora a recuperar y a disfrutar".

El técnico unionista incidió en el compromiso desplegado por sus jugadores en un partido sin exquisiteces: "Ellos son un equipo bien trabajado y, en el primer tiempo, nos costó encontrar ese primer pase después de robar. Pecamos demasiado de verticalidad y precipitación por fuera sobre todo y nos faltó ese primer pase para que la jugada se aclarase. En el segundo tiempo el gol, que no lo vi, viene de la jugada que buscamos con el perfil de jugadores que tenemos".

Elogió por último la capacidad de sufrimiento para salvar la ventaja: "Es verdad que te aprietan, la sensación de peligro siempre está ahí, pero una vez más resaltar la predisposición de todos y de los que salieron. Dacoba tuvo cinco minutos y todas las acciones fueron positivas, Hugo apretó como el que más y Fran igual. Y los que no salieron, a seguir a currando y estoy seguro de que, cuando salgan, lo van a hacer igual. Esa es nuestra mejor arma, la solidaridad y ese compromiso colectivo es lo que tiene hacer competir como competimos hoy y la inspiración y la elaboración ya la llevan ellos dentro".

Por su parte, el autor del gol, Jonathan Magisano, Joni, destacaba la relevancia de empezar con buen pie. "Lo importante son los tres puntos. Empezar así motiva muchísimo. No hubo muchas más opciones de gol, pero se aprovechó la que me llegó. Me gustó mucho el rival, le jugamos de tú a tú y sacamos una contra bien elaborada que acabó en gol. Adrián, Arce y, como me gusta a mí, llegar en el segundo palo".

El de Carballeda de Avia reconoce que la adaptación a la categoría pasará factura un tiempo: "Ganar te ayuda mucho a llevar la semana y ahora toca pensar en el siguiente partido. Es un ritmo diferente y me costó mucho meterme en el partido. Va a ser una categoría muy competida".