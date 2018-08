La escuela de porteros lanza el guante

La Escuela de Porteros Ángel y Pato, promovida por el entrenador de guardametas del Ourense Club de Fútbol, Ángel López, y por el jugador de la Unión Deportiva Ourense Pato Guillén, comenzará sus actividades el próximo mes de septiembre. Los interesados en inscribirse pueden reservar plaza a través del correo electrónico escueladeporterosangelypato@gmail.com.

Los entrenamientos se realizarán en el campo de Oira con la colaboración del Ourense CF y de la UD Ourense. La fecha que se está barajando para el inicio de la escuela es la del lunes 17 en torno a las 18.00 horas y, en función de la cantidad de niños que se apunte, se harán grupos. Los dos responsables estarán "al pie del cañón", asegura el guardameta Pato Guillén, en su objetivo de formar a los porteros del futuro.

La escuela está abierta a todos aquellos niños y niñas (hay dos anotadas) a partir de seis años de edad a los que les guste la portería. Los precios y otros detalles de la matrícula se pueden obtener a través de las redes sociales de la escuela o en el propio correo electrónico. Pato Guillén se muestra ilusionado ante las expectativas que despierta la escuela: "El precedente de la jornada de puertas abiertas del mes de junio fue espectacular porque fueron 47 inscripciones. Fue un éxito compartir esa mañana con tantos porteros y fue una de las cosas que nos motivó a empezar. Sabemos que ahora va a ser imposible reunir a tantos niños, pero empezaremos con los que tengamos. Diez plazas ya están cubiertas".

El portero uruguayo de la UD Ourense invita a los guardametas de la cantera ourensana a perfeccionar sus habilidades y también a disfrutar de una actividad constructiva en valores. "La idea es hacerlo con la máxima ilusión y ganas para intentar aprenderle cosas a los niños y que, además, se lo pasen bien y lo disfruten. Que cada lunes vengan con ganas de aprender y divertirse y que no sea algo que no les apetezca hacer. Nosotros estamos muy ilusionados y por ambición y ganas no va a ser. Podemos saber más o menos, pero de ilusión vamos sobrados", asegura.