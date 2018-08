Un equipo en situación "insostenible"

La directiva de la UD Ourense salió ayer al paso del comunicado firmado por una parte de las jugadoras del equipo femenino que ha sido retirado esta semana de la competición para "facer aclaracións ante as inexactitudes, cando non mentiras, que se están a dicir". Las futbolistas tildaron a los directivos de "personas aficionadas que no tienen idea de gestión deportiva", a lo que apostillan desde el club: "Iso é certo, somos afeccionados que non temos nin idea de xestión deportiva, por iso delegamos nos técnicos esa xestión, sen meternos na súa labor".

La directiva detalló que los gastos la temporada pasada del equipo femenino rondaron los 19.000 euros. "Como ingresos directos xerados polo equipo tivemos 1.200 euros de rifas, 390 de carnés e 3.625 de publicidade, facendo un total de 5.215 euros; o resto saíu da parte proporcional das subvencións concedidas ao club e do xerado polo equipo masculino. Tan só de desprazamentos se gastaron 5.492 euros. Falan de "no cubrir gastos en la mayoría de los casos en los desplazamientos". Só dicir que viaxaron en autobús a Ribadumia, A Coruña (en tres ocasiones), Vilagarcía de Arousa, Narón, Tordoia, Boiro, Santiago de Compostela e Arteixo. En coches particulares viaxaron en cinco ocasións (desprazamentos a Vigo, Mos e Lugo, sempre os máis próximos) polos que se lle abonou unha cantidade pactada a principio de tempada as persoas que levaban o coche. E por suposto tiñan cubertos todos os gastos de equipacións, roupa de adestramento e de material, ademais dun pack que se lle entregaba a tódalas xogadoras cun valor de 180 euros, igual que se facía co equipo masculino".

También se rebate la insinuación de que el ascenso del equipo a Tercera fue la causa de la retirada del femenino: "Só lembrar que na asemblea aprobouse o orzamento no que estaba prevista unha partida dunha cantidade similar a da tempada pasada para o equipo feminino. Tamén incluímos no Abono Especial o carné do equipo feminino para aumentar os ingresos por este concepto e que os nosos abonados se achegasen a ver os seus partidos, estando xa feitos, pagados e nalgún caso entregados estes carnés. Se a nosa intención fose eliminar o equipo feminino non teriamos feito esta promoción e este gasto".

La directiva recuerda que "seguimos a ser un club afeccionado que a tempada pasada estaba en Rexional Preferente, cuns recursos limitados. Recoñecemos que temos carencias, tanto no equipo masculino, coma na base e no feminino. O crecemento e a esixencia é brutal tempada a tempada, e aínda quedan moitas cousas que mellorar e que asentar. Pouco a pouco hai que ir profesionalizando o club, pero con calma e sen precipitacións, non se pode estirar a manta máis do que da. Non esquezamos que hai catro anos non había nada".

Desde el club se insiste en que "o motivo para retirar ao equipo da competición foi única e exclusivamente a falta de xogadoras, sen que o aspecto económico tivera nada que ver, nunca houbo intención de empregar o orzamento destinado a elas no primeiro equipo. Eran 13 xogadoras, unha delas lesionada. Rubén (el entrenador) e elas mesmas eran conscientes de que non había calidade de adestramentos, moitas veces non eran máis que seis, e de que en moitos partidos non habería nin 11 xogadoras. Era unha situación insostible".

Se resalta también que "Rubén moveu Roma con Santiago buscando xogadoras que nunca apareceron. Quizais debimos pedir axuda antes de ter que tomar esta decisión, mandar un SOS a ver se alguén o tiña en conta. Pero sempre pensamos que a situación se arranxaría e acabarían chegando xogadoras. Intentamos chegar a un acordo co Cidade das Burgas para fomentar a canteira e que varias das súas xogadoras tamén xogasen no noso club, e finalmente non se puido levar a cabo. Como tampouco chegaron a bo porto outros contactos con outros clubs para colaborar, asumimos a nosa parte de culpa".

Siguiendo con las acusaciones, las jugadoras se quejaron de que los entrenamientos eran en Velle y Miraflores. "Dicir que en Miraflores é onde adestra o equipo masculino, e que Velle foi o campo que nos concederon dende o Consello Municipal de Deportes. O tema dos campos é un dos maiores problemas que arrastra este club. Pensamos que neste asunto pouca responsabilidade temos".

Visto el panorama del fútbol feminino en Ourense, apuntan en el comunicado, "parécenos totalmente inxusto, desproporcionado e inaceptable cargar deste xeito contra o único club que intentou nestes tres anos, cos seus erros, facer algo polo fútbol feminino neste concello ata o aparición do Rosalía". Recuerdan también que la UD Ourense "fora fundado no verán do 2014 por afeccionados de CD Ourense. Os asinantes da acta fundacional e os membros da primeira directiva foron todos homes. E non porque foran excluídas as mulleres, simplemente estes pioneiros que se embarcaron neste proxecto de catro gatos foron todos do sexo masculino porque ningunha muller quixo formar parte deste grupo inicial, nunca se discriminou a ninguén, de feito moitos de nós nin nos coñeciamos. Este inciso ven ao caso polo de 'club de hombres hecho por y para hombres'".