Una retirada por "falta de interés"

Las jugadoras de la UD Ourense Janali Cañás González, Dana Campelo Antón, María Feijóo Álvarez, Zaira Fernández Rodríguez, Noa Fírvida Cortés, Emma López Martínez, Aldara Oddós Pereiras, Noelia Palacios Rodríguez, Andrea Pardo Pazos, Nerea Rodríguez Gil, Cristina Rodríguez Iglesias y Celia Sousa Boo firmaron un comunicado en el que lamentan la decisión de la directiva de prescindir de la sección femenina. "Tras tres años de corto recorrido, el único equipo de futbol femenino que quedaba en la provincia desaparece por lo que las jugadoras consideramos una falta de interés y compromiso de la Unión Deportiva Ourense no solo para con nosotras o el cuerpo técnico, sino también para con el resto de mujeres que viven en la provincia y dicen representar como club, pues parece que olvidan que la mitad de la población de Ourense son mujeres", exponen.

"¿Por qué creemos que es una falta de compromiso y no una falta de jugadoras, como alegan desde la UD Ourense? -agregan en el comunicado- En primer lugar porque desde que el equipo comenzó a andar todo el peso de la gestión ha recaído en una persona, Rubén García, el entrenador; que más que entrenador deberíamos categorizar como filántropo. Casi sin remuneración ejercía las gestiones propias de su cargo (entrenar, gestionar el equipo?) así como las que corresponden a los gestores del club: buscar campos para entrenar en la pretemporada, lidiar con la Mutualidad y la Federación, facilitar la incorporación de nuevas jugadoras...)".

En segundo lugar, apuntan, "porque somos las jugadoras las que no solo ponemos nuestro esfuerzo, ilusión, tiempo y dinero (pues los gastos de desplazamiento que aportaba el club no daban para cubrir gastos en la mayoría de casos) sino que somos las únicas implicadas en un proyecto que, en teoría, defendía y comprometía a 'un gran club', 'un club popular', que a dos semanas de empezar la liga ha dejado a 'As Nosas' tiradas, sin aportar soluciones o alternativas y con un patente desconocimiento de cuál era la situación del femenino a estas alturas del campeonato".

"¿Es ese el comportamiento que se espera de 'un gran club' para con sus jugadoras? -se preguntan- Creemos que más que un club, son personas aficionadas que, aparte de no tener ni idea de gestión deportiva, no respetan ni valoran el esfuerzo de las pocas que, a pesar de todo, habíamos creído en el proyecto hasta el final".

En el comunicado se alude además a que "coincidencia o no, este cierre de ciclo llega con el ascenso del equipo masculino a Tercera División y nos cuesta creer que este hecho no ha tenido nada que ver. Nosotras no pedimos una 'gratificación' ni tampoco remuneración. Solo pedimos algo de atención". Las jugadoras tildan la decisión de eliminar el equipo como "el comportamiento de un club que no valora ni cuida lo que tiene" y señalan que "basta echar un vistazo a la prensa de estos años para darse cuenta de que han sacado pecho de un esfuerzo que no era suyo, porque hablar de igualdad es muy sencillo pero actos que demuestren que se fomenta o se cree en la misma ya es otra historia".

En el comunicado se amplían responsabilidades: "En este punto se puede incluir tanto al club como al Ayuntamiento y a la Diputación, que tampoco han movido dedo para mantener o crear un plantel femenino en Ourense". Se añade que "el deporte femenino o los deportes minoritarios en general no dan un duro, menos aquí, pero si nadie apuesta por ellos, si no cuidamos lo poco que tenemos, si no invertimos nuestro esfuerzo en protegerlo y hacerlo crecer, nunca lo va a dar y nunca va a haber clubs en la provincia que realmente representen a todas y a todos".

Las jugadoras entienden que la UD Ourense no apuesta por el femenino porque "es un club de hombres, hecho por y para hombres, en donde ellos dirigen y ellos reciben. Se dice haber apostado por el fútbol femenino estos años, pero realmente lo que han hecho es tirar el dinero. Porque apostar no es lucir en prensa, ni decir que tienes un equipo femenino, sino que es invertir dinero y sobre todo esfuerzo y dedicación. No se puede pretender que la gente dé todo sin recibir nada a cambio y defienda un escudo que al final no recompensa (no económicamente) ni representa el fútbol femenino".

Resaltan además que "un equipo que milita en Primera División gallega se ve forzado a abandonar debido a la incompetencia por parte de varios organismos y personas, y las únicas perjudicadas son las jugadoras, que a dos semanas de empezar la liga no solo se encuentran sin equipo, sino que se van con 'las manos vacías' y sentimiento de abandono, a pesar de haber dado todo por este club, incluso más de lo que algunas se podían permitir. Y lo único que queríamos era simplemente jugar al fútbol, algo que en esta provincia parece ser solo un deporte de hombres".

El comunicado termina con un agradecimiento a los que han ayudado al equipo y pide que "si alguien quiere rescatar este proyecto, tiene a las jugadoras y todo nuestro apoyo para la continuidad del equipo en un club que realmente apueste por el fútbol femenino al igual que por el masculino, pues no se trata de restar apoyos a los hombres sino de conseguir la igualdad que como personas nos merecemos".